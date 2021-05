Shadow Warrior 3, un nuovo trailer del gameplay mostra il livello "That Damn Dam"

Shadow Warrior 3 torna a mostrarsi con un nuovo trailer del gameplay, che mette in scena in particolare il livello "That Damn Dam" e offre l'opportunità di dare un'occhiata più da vicino a uno spaccato di gioco vero e proprio.

Da quanto è possibile vedere, Shadow Warrior 3 mantiene intatte tutte le caratteristiche tipiche della serie, mettendo in scena una bizzarra commistione di mitologia orientale, horror, elementi esoterici e ovviamente un sacco di violenza, come emerge chiaramente anche nel video.

Si tratta, anche in questo caso, di un action shooter in prima persona, che mischia l'uso di armi da fuoco con attacchi corpo a corpo usando spesso armi bianche come katane, tanto per incrementare ancora di più il flusso ematico sullo schermo.

La storia di Shadow Warrior 3 vede ancora protagonista Lo Wang, ex-Shogun professionista caduto in disgrazia, impegnato in un'improbabile missione di cattura di un antico drago che ha accidentalmente liberato dalla sua prigionia eterna. In questo caso, avrà dalla sua parte anche Orochi Zilla, che dopo essere stato il suo datore di lavoro e poi la sua nemesi, è infine diventato un alleato.

Come combattere con queste forse del male ultraterrene che stanno minacciando la vita sull'intero pianeta? Con pallottole e lame, a quanto pare: Lo Wang può utilizzare un ampio arsenale di armi da fuoco alternate alla katana, sfruttando anche movimenti fulminei che risultano ulteriormente ampliati in questo terzo capitolo, rendendo l'azione ancora più veloce e dinamica.

In precedenza, abbiamo visto anche un video con le armi doppie in azione, altro sistema che incrementa il valore distruttivo del protagonista, oltre a 17 minuti di gameplay l'estate scorsa. Shadow Warriors 3 è previsto arrivare nel 2021 su PC, PS4 e Xbox One.