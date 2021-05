GameStopZing: altre carte Pokémon giganti gratis per il 25° anniversario in promo

GameStopZing dà il via a una nuova mandata di promozioni con carte Pokémon giganti gratis presso i propri negozi, per festeggiare ancora il 25° anniversario del celebre gioco di carte collezionabili, con la possibilità di ottenere tre carte di questo tipo facendo degli acquisti presso i punti vendita GameStopZing.

Si tratta del rinnovo mensile dell'iniziativa di cui avevamo già parlato a marzo sui pacchetti di carte Pokémon giganti, in questo caso però incentrata su altre tre carte specifiche: Chespin, Fennekin e Froakie. Si tratta, anche qui, di carte giganti da collezione in edizione limitata, distribuite appositamente in occasione del 25° anniversario e in collaborazione con GameStop.

Il volantino sulla promo GameStopZing sulle carte giganti Pokémon gratis

Per ottenere le carte è necessario seguire la stessa modalità dell'iniziativa precedente: si tratta di andare presso un negozio della catena GameStopZing ed effettuare una spesa su pacchetti o set del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon pari ad almeno 20 euro e in questo modo si otterranno gratuitamente le carte in regalo.

La promozione è valida fino al 3 giugno 2021, ma bisogna considerare anche che le carte saranno disponibili fino ad esaurimento scorte, dunque è probabile che il limite di tempo entro cui si troveranno sarà più breve di quello indicato e conviene affrettarsi, se si è interessati all'offerta.

L'iniziativa è legata a una singola spesa, anche composta da più prodotti: ovvero per ogni transazione alla cassa pari o superiore a 20 euro si ha accesso alle carte in promozione, dunque spendendo di più non si possono accumulare più carte insieme.

Le carte Pokémon giganti in regalo presso GameStopZing verranno poi rinnovate con altre carte ogni mese fino a ottobre: l'iniziativa per il 25° anniversario prevede infatti tre nuove carte al mese fino a ottobre 2021, per un totale complessivo di 24 carte che possono così essere ottenute attraverso gli acquisti presso i negozi della catena.

