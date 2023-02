Shadows of doubt è il miglior gioco investigativo di sempre?

Quel che promette Shadows of Doubt è strabiliante, ancor di più se consideriamo che il progetto è realizzato dal classico manipolo di giovanissimi eroi, quindi con pochi soldi ma tanta voglia di stupire. E dannazione se ci sono riusciti: la recente demo dalla durata di circa due ore (per la precisione si tratta di 90 minuti, ma il conteggio parte solo una volta usciti dal primo appartamento) è una bomba di atmosfera e gameplay che non lascia scampo.

Voxel Noir

Shadows of Doubt: per le strade della città

Anche se è possibile sceglierne di già fatte, o utlizzando "seed" altrui , Shadows Of Doubt è ambientato in una città creata proceduralmente all'inizio della partita. Da quel che abbiamo capito, la parte centrale di queste città sarà sempre uguale, mentre gli altri distretti varieranno in base alla rigida casualità del sistema. Nella demo è possibile creare solo città di piccole dimensioni, si tratta però di una limitazione momentanea: anche se attualmente disabilitate per mancanza di ottimizzazione sono già presenti le opzioni per generarne di medie e di grandi. Ma grandi quanto? Il fatto che queste città sorgano tutte su delle isole, e che la loro compattezza sia spiegata dall'ambientazione retro sci-fi, ci spinge a pensare che in Shadows of Doubt non ci sia posto per delle vere e proprie metropoli, e che anche le città più grandi saranno comunque piuttosto modeste nelle dimensioni.

Grandezza non è però sinonimo di profondità. L'interazione proposta da Shadows of Doubt è ai massimi livelli e di queste città sarà possibile visitare ogni anfratto, ogni cantina, ogni appartamento. Di più: ogni abitante ha un suo appartamento, un suo numero di telefono, un posto di lavoro e delle preferenze su come sfruttare il proprio tempo libero. Il risultato è uno scenario che, nonostante la grafica volutamente e necessariamente astratta, restituisce sensazioni di scioccante realismo e impareggiabile complessità.

I limiti ci sono, ma servono per permetterci di fare tutto ciò che potrebbe fare un vero investigatore privato in una vera città. Se siete alla ricerca di un gioco che abbia lo stesso livello di interazione di Shenmue, o dei migliori immersive sim, Shadows of Doubt è quello che fa per voi: potrete ficcasanare nelle cassette delle lettere di ogni cittadino, aprire ogni anta e stoino, pedinare una persona tutto il giorno scoprendo con chi si incontra lanotte, strisciare nelle condutture dell'aria o nascondervi sotto a un letto per non farvi trovare là dove non avreste dovuto essere...