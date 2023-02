Leggendo la lista apprendiamo che l'obiettivo del team è migliorare in futuro l'utilizzo dei core della CPU, nonché le performance e la stabilità con DirectX 12 su PC. CD Projekt vuole migliorare anche il framerate su PS5 e Xbox Series X|S della modalità Performance, dato che al momento i giocatori stanno notando fastidiosi cali nelle aree più "pesanti" come Novigrad e Beauclair. Si punta anche a risolvere alcuni problemi relativi al ray tracing e crash dell'applicazione.

L'annuncio è arrivo tramite l'account Twitter della serie. Non è stata offerta una tempistica precisa, ma l'account rimanda anche a una pagina ufficiale dei forum di CD Projekt, dove il team di sviluppo spiega gli aspetti problematici delle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S di The Witcher 3 su cui sta indagando e che dunque dovrebbe risolvere con le prossime patch maggiori.

Nei prossimi giorni CD Projekt RED pubblicherà un hotfix per la versione PC di The Witcher 3: Wild Hunt che dovrebbe risolvere i cali di performance registrate su questa piattaforma sin dal lancio dell'update next-gen.

The Witcher 3: in arrivo un hotfix su PC per risolvere i problemi di performance