Star Guardian, scopriamo l'evento di Riot Games con il Narrative Producer e il Lead Composer

L'estate di Riot Games è solita abbracciare i giocatori con eventi dedicati ad approfondire o rivisitare la lore e le side-stories dedicate all'universo di Runeterra e quindi dei campioni che calcano la landa di League of Legends e Wildrift, così come i tavoli da gioco di Legends of Runeterra. Quest'anno siamo tornati a fare visita all'universo Star Guardian che racconta, secondo gli stilemi Majokko, le avventure fantasy a metà tra i banchi di scuola e i magici scontri con malvagi avversari che i nostri eroi troveranno innanzi pronti a sconvolgere gli equilibri del mondo.

Star Guardian è un unico grande progetto nato dalle idee di molti

Artwork dall'evento Star Guardian in League of Legends: Wild Rift

È stato difficile mantenere coerenti i molteplici aspetti che riguardano l'evento Star Guardian, dato che esso ha interessato giochi con diversi ritmi e dinamiche artistiche? Quali sono state le sfide più grandi? Quali le soluzioni?

Stephanie Bedford - Creare un'esperienza coesa attraverso i vari giochi e mezzi che raccontano l'universo Star Guardian è stata una sfida, ma è qualcosa che ci siamo prefissati di realizzare fin dall'inizio. All'interno dello sviluppo tematico, adottiamo sempre l'approccio secondo cui ci sono alcuni aspetti "fondamentali" da mantenere sia nello stile delle skin sia in quello dei campioni, che rimangono costanti indipendentemente dalla direzione artistica o dall'universo in cui ci troviamo e per Star Guardian è stato lo stesso. Per quanto riguarda la produzione, abbiamo impostato un processo di avanzamento incentrato sul lavoro congiunto tra i team per assicurarci di trovare subito le divergenze e concentrare l'attenzione sugli aspetti su cui queste avrebbero creato più problemi (ad es. narrazione cronologica o la statua di Lux sempre al centro città). È una processo che richiede flessibilità creativa per lavorare con tutti, bilanciando gli obiettivi individuali e le esigenze del prodotto. Comunicare in ogni fase è la "soluzione" più efficace!

Splash Art di Star Guardian Syndra Prestige

Brendon Williams - È stata sicuramente una sfida, anche se divertente e creativamente gratificante! Fin dall'inizio, uno degli obiettivi del team di Star Guardian è stato quello di dare un'atmosfera eclettica alla campagna - con momenti emotivamente intensi in contrasto con momenti di divertimento spensierato, molti stili artistici in altrettante diverse versioni, e tanto altro. Era chiaro che anche la musica avrebbe dovuto supportare e riflettere questo. La sfida, quindi, era capire come esprimere così tanti stili e sentimenti senza che la musica sembrasse una raccolta casuale di brani non correlati.

Abbiamo affrontato questo problema pensando che la musica di Star Guardian rientrasse in due diverse categorie musicali: la colonna sonora principale che racconta la storia degli Star Guardian e la musica che i personaggi stessi potrebbero ascoltare a Valoran High.

Frame dal teaser trailer dell'evento Star Guardian

La prima categoria è quella che consideriamo la musica principale di Star Guardian: Everything Goes On, il tema dell'orchestra, le colonne sonore per i filmati, la musica di gioco, ecc... Per questa categoria, abbiamo mantenuto il senso di coesione trattando le melodie scritte da Porter Robinson per Everything Goes On come il "tema principale". Per questo motivo anche se il tema orchestrale è in uno stile musicale completamente diverso ed è molto più cinematografico e drammatico, sembra comunque completamente connesso alla colonna portante a causa dell'utilizzo delle stesse melodie di base. Tutta questa parte si concentra maggiormente sugli aspetti emotivi della campagna e sulla narrazione dei personaggi.

Immagine dal video della canzone Everything Goes On

La seconda categoria è Sessions: Star Guardian Taliyah! Questa è una miscela ancora più eclettica di stili scritti da una varietà di artisti, tutti ispirati a Star Guardian. Come ho già detto, questa è stata trattata come la musica che esiste nell'universo di Star Guardian che i campioni stessi ascoltano. A parte la pubblicazione di Sessions, ascolterete queste tracce in vari video di Star Guardian per catturare il lato più spensierato e divertente dell'avventura.