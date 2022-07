Chi produce oggi i giochi fisici?

Abbiamo ormai capito da tempo che il futuro risiede nel digitale, per un sacco di buoni motivi, eppure c'è ancora chi punta sul formato fisico fino a farlo diventare una sorta di battaglia ideologica contro la naturale evoluzione tecnologica, armato di nostalgia, passione e anche diversi principi condivisibili. Mentre il mercato si sposta sempre di più verso il download di beni immateriali e lo stesso concetto di possesso passa in secondo piano rispetto alla semplice fruizione, piccoli e agguerriti publisher come Limited Run, Strictly Limited, Super Rare e iAm8Bit si sforzano di rilanciare l'idea del gioco su supporto fisico, recuperando i principi di questa tipologia di prodotto e puntando su un pubblico di nicchia ma decisamente affezionato. Sono compagnie nate per motivi diversi ma tutte unite dalla volontà di mantenere in vita il mercato fisico, cercando di proporre dei prodotti che riflettano, nella loro composizione, i principi base di coloro che continuano a preferire il supporto fisico sul digitale: oggetti curati, esteticamente piacevoli e studiati principalmente per essere collezionati. Certo, si tratta di proposte estremamente limitate in termini di tiratura, spesso collegate a giochi indie e ben lontani dalla diffusione di titoli blockbuster e che hanno scarsa influenza sui numeri globali del mercato, ma hanno un'importanza notevole in termini concettuali. Si tratta di lanciare un messaggio e affermare fermamente la volontà di mantenere in vita, almeno in piccola parte, i giochi su cartuccia e disco, venduti all'interno di una confezione curata. Tra spinte collezionistiche, abilità artigianali e riflessioni sulla preservazione del medium, le case editrici specializzate stanno mantenendo in vita il mercato fisico, proponendo una vera e propria scelta di campo per tanti utenti.

Origini diverse, stesso spirito Limited Run Games ha ora anche un proprio Store ufficiale, ovviamente fisico Le etichette di maggiore rilievo in questo ambito sono emerse tutte in un periodo simile, più o meno verso la metà degli anni 2010, forse con Limited Run Games a fare da apripista a questa nuova tendenza, anche se non è facile stabilire una cronologia precisa vista la gradualità della loro affermazione sul mercato. Partita da una bizzarra iniziativa da parte del team Mighty Rabbit Studios, sviluppatori di Breach & Clear, l'etichetta in questione nacque da una sorta di tentativo disperato di risollevare il progetto in questione dopo che PlayStation Vita venne considerata praticamente una piattaforma morta. Ebbene, le 1500 copie create praticamente "in casa" dalla neonata Limited Run Games andarono esaurite in poche ore, instillando negli sviluppatori l'idea che un'iniziativa del genere poteva essere qualcosa di più di un gioco, o un tentativo disperato di salvare un proprio titolo dall'oblio. Meno di 5 anni più tardi, la piccola compagnia aveva stampato più di 300 giochi diversi, tutti con edizioni particolarmente pregevoli e molto apprezzate dai collezionisti. Quasi contemporaneamente emergeva anche Strictly Limited Games, iniziativa parallela che, a detta del fondatore Dennis Mendel, è partita da una base più ideologica, incentrata sulla volontà di preservare alcuni giochi dal possibile oblio derivato dall'eventuale chiusura delle piattaforme e dei servizi (in quel periodo, i titoli PlayStation Mobile e PlayStation Vita fornivano un esempio concreto di questi rischi). Altri publisher, come iam8bit, sono partiti invece dalla produzione di accessori e dall'ambiente legato al retrogaming, per il quale la tendenza a rilanciare vecchi giochi in nuove e lussuose edizioni continua ad avere un notevole successo, con il collezionismo riemerso con forza proprio di recente. Insomma, si tratta di compagnie venute fuori da ambiti diversi e con intenzioni differenti, ma che hanno trovato una strada comune e ora concorrono in questo piccolo ma vivace segmento di mercato.

Tirature limitate La celebre Collector's Edition di Hyper Light Drifter di iam8bit con cartuccia SNES La caratteristica comune di Strictly Limited, Limited Run Games, Super Rare, Special Reserve e iam8bit è chiaramente il fatto di occuparsi di giochi in scatola, ma anche di contare su dimensioni molto piccole, che si riflettono in tirature particolarmente limitate. Questo poteva rappresentare un problema fino a un po' di tempo fa, ma negli ultimi anni le regole sulla distribuzione retail sono state cambiate, almeno da alcune compagnie, cosa che ha aperto la strada a iniziative di questo tipo che sarebbero state altrimenti impossibili fino a un po' di tempo fa. I produttori delle varie piattaforme ponevano solitamente alcuni limiti precisi, con quantità minime di copie da produrre per poter accedere alla distribuzione retail: per quanto riguarda i publisher oggetto di questo approfondimento, si parla di tirature che vanno dalle 3000 alle 5000 copie per gioco, dunque la loro fattibilità è dipesa da accordi di nuovo tipo emersi con i produttori. In particolare, pare che Sony e Nintendo siano state più attivamente coinvolte in questo processo, cosa che si riflette infatti nella maggiore quantità di titoli fisici da parte di queste compagnie usciti su PS4 e Nintendo Switch, ma di recente anche Xbox si è unita alla festa. Switch, soprattutto, ha ricevuto grandi attenzioni negli ultimi anni, quando Nintendo si è decisa ad aprire le porte a questo tipo di distribuzione alternativa che ha trovato, nella grande quantità e varietà di produzioni indie presenti sulla console ibrida, enormi possibilità di sviluppo. Streets of Rage 4, la ricchissima Collector's Edition di Limited Run Games È chiaro come questo tipo di distribuzione si associ perfettamente alle produzioni indipendenti: non solo per il pubblico più di nicchia a cui queste solitamente si rivolgono (sebbene ormai questa concezione sia sempre più lontana dalla realtà) ma anche per una naturale vicinanza di molti di questi titoli all'idea di una distribuzione totalmente "artigianale". Inoltre, le piccole dimensioni dei team rendono più facile il prendere accordi con publisher altrettanto piccoli, con una suddivisione degli introiti che non viene complicata da sovrastrutture complesse come editori di grandi dimensioni o soggetti terzi di vario tipo.