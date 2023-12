Tales of Kenzera: ZAU, cosa sappiamo del gioco di Abubakar Salim e EA Originals

Uno degli annunci che ha suscitato più curiosità tra il pubblico dei The Game Awards è stato quello di Tales of Kenzera: ZAU, un action platformer ispirato al fondatore del suo studio di sviluppo: Abubakar Salim, conosciuto ai più per aver dato la voce a Bayek in Assassin's Creed Origins. Il gioco ha subito catalizzato molta attenzione non solo per il legame personale di Salim con la storia raccontata, ma soprattutto per la sua estetica afrofuturista e sciamanica, un approccio artistico assente dal panorama videoludico di massa.

A pubblicare il gioco, poi, ci penserà EA Originals, la neonata etichetta di Electronic Arts tutta incentrata sulle storie per giocatore singolo che ha da poco lanciato Immortals of Aveum. Lo studio che si è occupato dello sviluppo del gioco, invece, è Surgent Studios, un'impresa avviata e gestita dallo stesso Salim che la definisce "un crocevia transmediale". Tales of Kenzera: ZAU è il primo videogioco dello studio e sarà un platform d'azione e avventura in stile metroidvania in cui il suo direttore ha infuso il proprio processo di gestione del lutto derivato dalla perdita di suo padre.

"Per molto tempo ho lottato per trovare il modo di comunicare il mio viaggio nel dolore. Ora sono in grado di farlo attraverso la storia di perdita, crescita e guarigione di Zau in Tales of Kenzera", ha detto Abubakar Salim. In questo speciale su tutto quello che sappiamo su Tales of Kenzera: ZAU vi racconteremo delle origini del gioco, del rapporto personale tra l'opera e il suo ideatore e di cosa potrete aspettarvi a livello di gameplay quando uscirà il 23 aprile 2024.