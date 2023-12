Mortal Kombat 1, vediamo Quan Chi in azione in un video di gameplay

Quan Chi, il nuovo personaggio di Mortal Kombat 1, è stato mostrato da NetherRealm Studios con un video di gameplay che vedete "riassunto" qui sotto, senza le parti in cui si vedono gli sviluppatori.

Disponibile da oggi, 14 dicembre, Quan Chi non è un Kombattente inedito, bensì una vecchia conoscenza per i fan della serie: la sua prima apparizione risale al poco conosciuto Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero del 1997.

Come si può vedere in queste sequenze, il personaggio utilizza una magia oscura per effettuare una serie di evocazioni e infliggere così ingenti danni ai propri avversari, servendosi anche di portali e creature raccapriccianti.