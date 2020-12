The Simpsons: Bug Squad! è un gioco per Dreamcast mai finito scoperto in un dev kit

Il canale YouTube DreamcasticChannel ha scovato un'interessante chicca all'interno di un hard drive di un kit di sviluppo appartenuto a Red Lemon Studios, uno studio da tempo chiuso. Il gioco in questione si chiama The Simpsons: Bug Squad! e si tratta di un prodotto dedicato alla celebre famiglia de cartoni animati in sviluppo per Dreamcast. Ovviamente il gioco non è mai stato finito e commercializzato, anzi queste è la prima volta che si sente di questo gioco.

Anche perchè il concept era piuttosto originale: si tratta di un gioco dei Simpson nel quale avreste dovuto impersonare un insetto. La demo mostra questo piccolo insetto mentre esplora in terza persona un'ottima riproposizione della casa di Evergreen Terrance. Si riconoscono la cucina, le scale e il celebre TV a tubo catodico. Peccato che non ci siamo molto altro da fare, se non saltare a destra e a sinistra.

Il gioco sarebbe dovuto uscire nel 2000 e avrebbe utilizzare il Toon render Engine, uno strumento grazie al quale creare ambienti tridimensionali in cel-shading. Tecnicamente sembra ben fatto, nonostante manchino tutti gli elementi di gameplay più importanti.

All'interno del medesimo dev-kit è stata trovata anche la beta di Take the Bullet, un first-person shooter sempre di Red Lemon Studios mai pubblicato.