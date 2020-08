Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, il trailer di lancio è spettacolare

Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 si mostra con uno spettacolare trailer di lancio, mentre si avvicina l'uscita su PC, PS4 e Xbox One: il gioco sarà disponibile a partire dal 4 settembre.

Come riportato nella nostra prova della demo, Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 la compilation vanta un sistema di controllo semplice e immediato e un comparto tecnico all'altezza delle aspettative, nonché un buon numero di modalità.

Rituffati nei più iconici giochi di skateboard mai realizzati. Gioca le versioni rimasterizzate di Tony Hawk's Pro Skater e Tony Hawk's Pro Skater 2 in un'unica, epica collezione, ricreata da zero in tutta la gloria dell'alta definizione.

Vai in skate con il leggendario Tony Hawk e tutto il roster originale, più nuovi pro. Fatti accompagnare dai brani della colonna sonora che ha definito un'epoca, insieme a nuove canzoni.

Metti a segno incredibili combo di trick con la famosa giocabilità della serie di Tony Hawk's Pro Skater. Gioca a tutte le modalità originali e sfida gli amici con le modalità locali per 2 giocatori.

Sfoggia il tuo stile e la tua creatività con le funzionalità aggiornate di Crea un park e Crea uno skater. Gioca in sessioni online e affronta altri giocatori da tutto il mondo, con modalità Multigiocatore e classifiche.