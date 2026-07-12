A 24 anni dal lancio, Kelly Slater's Pro Surfer è diventato virale online

A volte un vecchio videogioco può tornare al centro dell'attenzione per motivi inattesi. È il caso di Kelly Slater's Pro Surfer, titolo sportivo pubblicato nel 2002 da Activision e sviluppato da Treyarch, che nelle ultime ore è diventato virale sui social network.
Il gioco, uscito su PC, Xbox, PlayStation 2 e Nintendo GameCube, non è generalmente ricordato come uno dei prodotti più importanti della storia di Activision, spesso oscurato dalla popolarità di serie sportive come Tony Hawk's Pro Skater. Tuttavia, un breve filmato condiviso dall'account Xbox Nostalgia ha riportato l'attenzione sul gioco, generando tantissime reazioni positive.
Acqua azzurra, acqua chiara
Il video mostra alcune sequenze di gioco, ma l'elemento che ha colpito maggiormente gli utenti è stata la qualità dell'acqua, ritenuta ancora oggi sorprendente per un titolo dell'inizio degli anni 2000.
Il filmato ha ottenuto oltre 1.000 condivisioni, un risultato nettamente superiore rispetto agli altri contenuti recenti pubblicati dallo stesso account. Il motivo principale della sua diffusione è stato proprio il modo in cui Kelly Slater's Pro Surfer riusciva a rappresentare onde e superfici marine con le tecnologie disponibili all'epoca.
Tra le reazioni più curiose c'è stata quella di Jon Cartwright di GVG, che ha scritto: "Perché questa è l'acqua con l'aspetto migliore mai visto?", citando poi anche altri giochi più moderni caratterizzati da ambientazioni marine.
Anche lo sviluppatore Nick Anderson ha espresso sorpresa per il risultato raggiunto: "Passo le mie giornate a creare shader per l'acqua e amo la storia della rappresentazione dell'acqua nei videogiochi. Come ho fatto a non vedere mai questo gioco prima? È incredibile!".
Diversi altri esponenti del settore hanno condiviso opinioni simili, tra cui lo YouTuber Spawn Wave, il critico del Washington Post Gene Park e lo sviluppatore del progetto The Water Museum. Secondo quest'ultimo, il risultato ottenuto dal gioco non sarebbe necessariamente legato a una tecnologia particolarmente complessa, ma alla cura artistica degli sviluppatori: "Sembra che l'artista abbia semplicemente modificato gradualmente il colore verso il turchese in base all'altezza dell'onda. Creare qualcosa manualmente e spingerlo oltre il realismo è meglio che lasciare che siano le moderne tecnologie di shader e illuminazione a farlo".