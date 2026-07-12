A 24 anni dal lancio, Kelly Slater's Pro Surfer è diventato virale online

Il gioco, uscito su PC, Xbox, PlayStation 2 e Nintendo GameCube , non è generalmente ricordato come uno dei prodotti più importanti della storia di Activision, spesso oscurato dalla popolarità di serie sportive come Tony Hawk's Pro Skater . Tuttavia, un breve filmato condiviso dall'account Xbox Nostalgia ha riportato l'attenzione sul gioco, generando tantissime reazioni positive.

A volte un vecchio videogioco può tornare al centro dell'attenzione per motivi inattesi. È il caso di Kelly Slater's Pro Surfer , titolo sportivo pubblicato nel 2002 da Activision e sviluppato da Treyarch, che nelle ultime ore è diventato virale sui social network.

Acqua azzurra, acqua chiara

Il video mostra alcune sequenze di gioco, ma l'elemento che ha colpito maggiormente gli utenti è stata la qualità dell'acqua, ritenuta ancora oggi sorprendente per un titolo dell'inizio degli anni 2000.

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Il filmato ha ottenuto oltre 1.000 condivisioni, un risultato nettamente superiore rispetto agli altri contenuti recenti pubblicati dallo stesso account. Il motivo principale della sua diffusione è stato proprio il modo in cui Kelly Slater's Pro Surfer riusciva a rappresentare onde e superfici marine con le tecnologie disponibili all'epoca.

Tra le reazioni più curiose c'è stata quella di Jon Cartwright di GVG, che ha scritto: "Perché questa è l'acqua con l'aspetto migliore mai visto?", citando poi anche altri giochi più moderni caratterizzati da ambientazioni marine.

Anche lo sviluppatore Nick Anderson ha espresso sorpresa per il risultato raggiunto: "Passo le mie giornate a creare shader per l'acqua e amo la storia della rappresentazione dell'acqua nei videogiochi. Come ho fatto a non vedere mai questo gioco prima? È incredibile!".

Diversi altri esponenti del settore hanno condiviso opinioni simili, tra cui lo YouTuber Spawn Wave, il critico del Washington Post Gene Park e lo sviluppatore del progetto The Water Museum. Secondo quest'ultimo, il risultato ottenuto dal gioco non sarebbe necessariamente legato a una tecnologia particolarmente complessa, ma alla cura artistica degli sviluppatori: "Sembra che l'artista abbia semplicemente modificato gradualmente il colore verso il turchese in base all'altezza dell'onda. Creare qualcosa manualmente e spingerlo oltre il realismo è meglio che lasciare che siano le moderne tecnologie di shader e illuminazione a farlo".