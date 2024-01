A Way Out: Electronic Arts ha rimosso Denuvo

A Wat Out risale infatti al 2018 e ha preceduto It Takes Two , l'ultimo gioco di Hazelight, la casa di sviluppo di Josef Fares. Entrambe sono avventure cooperative.

Electronic Arts ha rimosso Denuv o da A Way Out . Non è la prima volta che un editore toglie il sistema anti-tamper da un gioco, mentre lo è per la casa di Hard Nova, tanto che la mossa ha destato un certo interesse, nonostante si parli di un titolo ormai vecchiotto.

Il viale del tramonto

In A Way Out i giocatori interpretano due criminali, Leo e Vincent, che devono fuggire di prigione. Attualmente ha l'85% delle quasi 40.000 recensioni positive su Steam, quindi la presenza di Denuvo non veniva considerata un fattore eccessivamente negativo dai giocatori.

Rimane da vedere se Electronic Arts replicherà con altri giochi, oppure se quello di A Way Out è un caso isolato. C'è anche da dire che, considerando gli anni trascorsi dal lancio, la licenza di Denuvo potrebbe essere semplicemente scaduta.

Tra i giochi che nel corso degli anni hanno rimosso Denuvo possiamo citare Doom Eternal, Mortal Kombat 11, Tekken 7, Resident Evil 2 Remake, Monster Hunter World e molti altri ancora.

A Way Out è disponibile anche per PS4 e Xbox One. È giocabile in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X/S.