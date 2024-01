Ubisoft+, lo streaming dei giochi Activision Blizzard è in arrivo

Lo streaming dei giochi Activision Blizzard è in arrivo su Ubisoft+: lo ha spiegato Philippe Tremblay, Director of Subscription presso la casa francese, pur senza fornire ancora una finestra temporale.

Dopo l'annuncio dello scorso agosto, Ubisoft non ha rivelato i propri piani in merito al catalogo del publisher americano appena acquisito da Microsoft, ma pare che dietro le quinte i lavori stiano procedendo a pieno regime.

"Per noi di Ubisoft+ è importante saper valorizzare l'offerta", ha detto Tremblay. "Ci siamo impegnati a offrire più giochi ai nostri abbonati. Quindi per il futuro abbiamo in programma grandi titoli a disposizione dal giorno dell'uscita o con accesso anticipato."

"Dopodiché aggiungeremo anche il catalogo Activision Blizzard. Crediamo che questi benefici e il nostro vasto catalogo possano spingere i nostri giocatori a restare con noi a lungo."

"Sappiamo che i nostri utenti non vedono l'ora, e anch'io", ha spiegato il Director of Subscription parlando di quando questi titoli arriveranno. "Al momento stiamo ragionando sull'offerta per assicurarci che i nostri abbonati possano usufruire della migliore esperienza possibile. Poi potremo svelare alcuni dettagli."