The Last of Us Parte 2 Remastered: chi passerà dalla versione PS4 a quella PS5 non perderà i Trofei

Naughty Dog ha annunciato che i Trofei sbloccati giocando a The Last of Us Parte 2 su PS4 non andranno perduti acquistando l'upgrade a The Last of Us Parte 2 Remastered per PS5. Saranno traferiti tutti, incluso il platino.

Contemporaneamente sono stati aggiunti dei nuovi Trofei legati alla modalità roguelike No Return, che andranno sbloccati giocando. Da sottolineare come i nuovi Trofei non siano mandatori per sbloccare il Platino nella nuova edizione del gioco.