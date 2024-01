Ubisoft+ Premium e Classics, l'abbonamento raddoppia su PC: ecco prezzo e giochi

Non è un caso che la novità sia stata annunciata in concomitanza con il lancio di Prince of Persia: The Lost Crown , perché il messaggio è molto chiaro: con Ubisoft+ Premium si avrà accesso all'intero catalogo del publisher su PC, con anche tutti i giochi al day one ed eventuali accessi anticipati, nonché a selezioni di titoli per Luna e Xbox.

Ubisoft+ Premium e Ubisoft+ Classics sono i due nuovi piani in abbonamento del servizio Ubisoft, che raddoppia al fine di offrire più scelta agli utenti pur effettuando anche un rincaro: si passa da 14,99€ a 17,99€ al mese per l'offerta completa, mentre Classics, disponibile solo su PC, può essere vostro per 7,99€ al mese.

La parola a Ubisoft

Prince of Persia The Lost Crown

"Premium garantisce l'accesso alle nuove uscite e, in alcuni casi, come per Prince of Persia: The Lost Crown, l'accesso anticipato a titoli di prossima uscita", ha spiegato Philippe Tremblay, Director of Subscription presso Ubisoft.

"A tutto ciò si aggiunge l'accesso al nostro vastissimo catalogo, che include Premium Edition, DLC e ricompense mensili. L'offerta è disponibile su Xbox, PC e Amazon Luna. Basterà un solo abbonamento per avere accesso ai giochi su tutte queste piattaforme. I giocatori possono sottoscrivere un abbonamento a Ubisoft+ Premium al costo mensile di 17,99€."

"In alternativa, i giocatori possono abbonarsi a Ubisoft+ Classics, una selezione dei giochi più amati del nostro catalogo, come Far Cry 6, Rainbow Six Siege e Watch Dogs: Legion. Questo catalogo, disponibile per i membri di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, crescerà nel tempo ed è ora disponibile per PC tramite Ubisoft Store a 7,99€ al mese."

Watch Dogs: Legion

"Dal giorno del lancio fino a oggi abbiamo avuto milioni di giocatori, che nel complesso hanno giocato per oltre 600 milioni di ore", ha spiegato Tremblay. "Il 2023 si confermerà il nostro anno più importante."

"Siamo già oltre le previsioni in termini di nuovi abbonati al programma e nel mese di ottobre abbiamo raggiunto il numero più alto di utenti mensili attivi. Siamo felici di sapere che i giocatori apprezzano il nostro servizio."

Quanto alla scelta di creare Ubisoft+ Classics, il Director of Subscription ha detto: "Se guardiamo ai risultati, possiamo concludere che gli abbonati dimostrano di apprezzare il nostro catalogo. Quindi abbiamo pensato di creare un servizio basato su quel catalogo."

"Pensiamo che si tratti di un'offerta valida e a buon prezzo. Inoltre continueremo ad aggiungere nuovi giochi per consentire ai nostri giocatori di scoprire tutti i nostri mondi."