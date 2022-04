Ace Combat 7: annunciato un DLC crossover con il film Top Gun: Maverick

A sorpresa, Bandai Namco ha annunciato un DLC per Ace Combat 7: Skies Unknown dedicato interamente al film Top Gun: Maverick, il nuovo film della saga cinematografica con Tom Cruise in arrivo a maggio.

L'annuncio è arrivato dal profilo ufficiale Twitter di Bandai Namco US, che tuttavia non ha fornito ulteriori dettagli sulla natura di questo contenuto aggiuntivo, promettendo l'arrivo di maggiori informazioni al riguardo nel prossimo futuro. La pubblicazione del DLC di Top Gun: Maverick è prevista per questa primavera, supponiamo a ridosso dell'uscita del film nelle sale cinematografiche.

Pubblicato a gennaio del 2019, Ace Combat 7: Skies Unknown ha riscosso un ottimo successo, totalizzando 3 milioni di copie vendute, stando ai dati ufficiali condivisi ad agosto 2021. Bandai Namco ha già iniziato i lavori su un nuovo capitolo della serie diretta da Kazutoki Kono, che questa volta vedrà il supporto anche di ILCA, il team che ha realizzato i remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente.

Top Gun: Maverick invece debutterà nelle sale cinematografiche italiane il 25 maggio. Ambientato 34 anni dopo i fatti del primo film, la pellicola vede il leggendario ufficiale della Us Navy Pete "Maverick" Mitchell, nel frattempo promosso al grado di capitano di vascello, nuovo istruttore di volo della scuola di piloti "Top Gun", fare da mentore e guida a Bradley, figlio dello scomparso compagno di volo Goose, che cerca di diventare un aviatore come il padre.