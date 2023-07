AEW: Fight Forever: teaser trailer presenta Stadium Stampede, la modalità battle royale

Tramite un nuovo teaser trailer, gli sviluppatori di AEW: Fight Forever hanno presentato una nuova modalità per il gioco chiamata Stadium Stampede. Si tratta in breve di una modalità in stile battle royale. Potete vedere il filmato qui sotto.

Il trailer mostra 30 lottatori che si scontrano in un grande stadio, pieno di armi e altri oggetti. Man mano che l'incontro prosegue, l'area in cui i lottatori possono combattere si riduce, fino a spingere tutti i giocatori al centro. Non è stata indicata una data di pubblicazione della modalità Stadium Stampede, ma THQ ha confermato che sarà scaricabile gratuitamente.