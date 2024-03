Against the Storm ha venduto più di un milione di copie su Steam

In realtà è stato molto apprezzato anche dalla critica, considerando che si tratta di uno dei giochi meglio giudicati di un anno particolarmente affollato di titoli rilevanti come il 2023 (su Opencritic ha una media voto di 92). Anche nella nostra recensione ne abbiamo parlato davvero bene, definendolo il city builder dell'anno.

Eremite Games ha annunciato con un aggiornamento su Steam che il city builder con elementi roguelike Against the Storm , acquistabile tramite la piattaforma di Valve, ha venduto più di un milione di copie .

Un successo

Against the Storm è un successo

Nel testo con l'annuncio delle vendite, si parla di come l'amore dei giocatori abbia trasformato Against the Storm da un singolo gioco in una saga, grazie al racconto delle loro storie per affrontare la Piagatempesta, la catastrofe che ha distrutto il vecchio mondo.