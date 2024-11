Alan Wake 2 Deluxe Edition per il Black Friday arriva a un prezzo da non ignorare su Amazon Italia

Il Black Friday 2024 è finalmente iniziato e Amazon ha dato il via alla sua lunga lista di promozioni speciali. Dalle 00:01 del 21 novembre fino alle 23:59 del 2 dicembre saranno disponibili sconti su tantissimi prodotti, tra tecnologia, videogiochi e non solo. Quali nello specifico? Tra i svariati prodotti in offerta su Amazon Italia durante questo periodo, possiamo ad esempio trovare Alan Wake 2 Deluxe Edition, ovvero la versione completa con tutti i contenuti aggiuntivi del videogioco ma anche il primo capitolo in versione remastered, per vivere appieno la serie. Inoltre, il gioco è ottimizzato per PS5 Pro. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo attuale è il migliore di sempre per la piattaforma. Notiamo che non è solo il gioco base, ma anche le due espansioni e gli oggetti estetici, più il primo gioco, quindi è un prezzo notevole per un pacchetto molto ampio.