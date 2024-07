Alcune Xbox One non riescono più ad aggiornare il firmware e questo blocca parte delle funzioni e dei giochi

Bisogna sottolineare che parliamo specificatamente del modello di lancio , quello di dimensioni maggiori e non più in vendita. I modelli Xbox One S, ovvero la revisione del 2016, non soffrono di questo problema.

Il rapporto nasce da un piccolo numero di segnalazioni sul forum NeoGAF . Alcuni giocatori hanno segnalato di avere difficoltà a scaricare gli aggiornamenti per le vecchie console Xbox One.

Secondo un nuovo rapporto, alcune console Xbox One (modello di lancio) non riescono a scaricare gli aggiornamenti del firmware . Secondo Digital Foundry, i modelli di console pubblicati nel 2013 non riescono a scaricare l'ultimo aggiornamento del firmware se da tempo non venivano aggiornati.

Cosa sappiamo del problema di Xbox One

Dopo ulteriori indagini, il team di Digital Foundry ha scoperto che le console Xbox One contenenti una versione del firmware obsoleta potrebbero non essere più in grado di aggiornarsi. Precisamente, il team ha tentato di aggiornare tre diverse console Xbox One: due mostravano una dashboard del 2017 e una dashboard del 2018. Tutte e tre non sono riuscite ad aggiornarsi al firmware più recente: va notato che il tutto è stato impossibile sia tramite download diretto che tramite aggiornamento via USB.

Xbox One S non ha problemi con gli update

Ricordiamo che le console Xbox non possono funzionare online a meno che non abbiano il firmware più recente, il che significa che attualmente non possono accedere a Xbox Live e non possono nemmeno eseguire acquisti digitali che richiedono un controllo online. Si tratta in poche parole di un grosso problema.

Inoltre, se si decide di resettare le console alle impostazioni di fabbrica, in pratica le si blocca in modo definitivo perché non potranno più essere aggiornate. Solo se si ha aggiornato la console nel corso degli anni passando da un update al successivo in modo regolare è possibile scaricare l'update più recente.

Secondo Digital Foundry, Microsoft riuscirà a risolvere il problema, ma è una situazione che fa pensare a cosa succederà in futuro con piattaforme vecchie: anche nel caso nel quale gli editori decidessero di mantenere attivi per generazioni e generazioni i negozi dedicati, forse certi utenti potrebbero rimanere bloccati a causa di problemi di questo tipo.

Rimanendo in tema, ricordiamo che Microsoft ha chiuso lo Store digitale di Xbox 360, alcuni giochi si perderanno per sempre.