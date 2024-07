Yasuke di Assassin's Creed Shadows era un samurai o no? Su Reddit i moderatori chiudono la discussione

"Sebbene tutti i protagonisti della saga siano stati finora il frutto della fantasia degli autori , l'introduzione di Yasuke ha dato ad alcuni la falsa impressione che la regola di cui sopra non fosse stata applicata. Invece no, le cose stanno ancora così."

" Assassin's Creed è una fiction storica . Ciò significa che anche se alcuni luoghi, eventi e personaggi possono essere basati sulla realtà e possono anche avere una qualche attenzione per l'accuratezza, le loro rappresentazioni sono in gran parte esagerate ai fini di realizzare un'esperienza videoludica più piacevole."

"Poiché siamo tutti esausti di questa noiosa discussione, che si è protratta all'infinito ed è stata esacerbata da una recente dichiarazione ufficiale di Ubisoft, vorremmo ricordare a coloro che partecipano a questi dibattiti che cos'è esattamente il franchise di Assassin's Creed e perché non c'è mai stato alcuno scopo in queste discussioni al di fuori di un sottile intento di malafede."

"In seguito al reveal di Assassin's Creed Shadows c'è stato un afflusso di individui che si sono riversati in varie comunità online, come questo subreddit, e hanno sollevato discussioni sulla 'accuratezza storica' del gioco ", si legge nel post dei moderatori.

Yasuke era un samurai o no? Come ben noto, la questione ha fatto parecchio discutere negli ultimi mesi, ma i moderatori del canale Reddit di Assassin's Creed hanno deciso di chiudere il dibattito alla luce del messaggio scritto dagli sviluppatori di Shadows in merito all'accuratezza storica del gioco.

Vero o no? Non è questo il punto

"Yasuke, che era un samurai, come confermato da numerosi storici di fama mondiale, compresi quelli giapponesi, potrebbe non aver avuto un ruolo così importante nel mondo reale come in Shadows."

Ebbene, "non c'è problema: è un videogioco. Non si tratta di utilizzare Assassin's Creed come un punto di riferimento per la conoscenza storica reale, ma di spingervi ad approfondire questi argomenti dopo avervi immerso in uno scorcio di autenticità."

"Non siamo qui per discutere di documenti storici. La maggior parte di noi, in quanto fan, è consapevole del fatto che, sebbene questi giochi ci offrano un'ottima visione di come potevano essere le ambientazioni storiche e ci divertiamo a confrontarle con i dati reali, non inseguiamo l'accuratezza in questo franchise e giochiamo principalmente per altri motivi."

"Quindi, se siete qui appositamente per lasciare commenti sul vostro disappunto per l'inclusione di Yasuke o per altri dettagli imprecisi che sono stati evidenziati nella rappresentazione del Giappone feudale da parte di Ubisoft, è ora di capire che questo non è il luogo adatto per tale discussione e non lo sarà mai. Sentitevi liberi di portare il vostro disappunto altrove, lontano da questo franchise e dalle sue comunità."

"Qualsiasi ulteriore commento che tenti di contestare lo status sociale di Yasuke, di denigrare la sua inclusione nel gioco o che contenga affermazioni che rasentano il trolling in merito a eventuali preoccupazioni legate all'accuratezza storica verrà prontamente rimosso e l'autore bannato."