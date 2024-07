La seconda edizione del Grasshopper Direct è stata annunciata: vediamo la data e cosa (forse) sarà mostrato

La data del Grasshopper Direct è il 31 luglio 2024 . Anche se non viene precisato, diamo per scontato che sarà possibile seguirlo tramite YouTube e Twitch, se non anche tramite i social network come Twitter.

Grasshopper Manufacture, team autore di giochi come No More Heroes, Killer7 e Lollipop Chainsaw, ha annunciato il secondo Grasshopper Direct , il suo evento in streaming nel quale annuncerà le ultime novità dedicati ai suoi videogiochi.

Cosa ci aspettiamo di vedere al Grasshopper Direct

Grasshopper Manufacture non ha tecnicamente annunciato cosa sarà mostrato durante la diretta, ma uno dei tag del suo tweet, che trovate qui sotto e in traduzione nel prossimo paragrafo, segnala "SotDHR", ovvero Shadows of the Damned: Hella Remastered. Possiamo quindi supporre che tale gioco sarà presente e avremo modo di vedere qualcosa di nuovo.

"Il secondo Grasshopper Direct andrà in onda questo mercoledì, 31 luglio! Al momento ci stiamo dando da fare per prepararlo *in tempo* questa volta, e non vogliamo rovinare tutto, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sull'ora esatta!" scrive la compagnia. La diretta dello scorso anno ha avuto qualche problema, ma pare che a questo giro il team si stia impegnando perché la situazione fili liscia.

Per quanto riguarda Shadows of the Damned: Hella Remastered, ricordiamo che si tratta di una versione rimasterizzata (come è ovvio) del gioco d'azione. Sarà pubblicato per PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5 a soli 24.99€. La data di uscita è il 31 ottobre. Ecco tutte le caratteristiche di questa nuova edizione.