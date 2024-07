Abubakara Salim di House of the Dragon svela quale saga videoludica lo ha segnato a vita

Il mercato videoludico è denso di grandi talenti che si occupano di tante componenti diverse dei videogiochi. Non tutti sono ovviamente sviluppatori, in quanto ci sono ad esempio gli interpreti, ovvero attori e doppiatori che aiutano a creare e portare in scena i personaggi. Alcuni di questi sono attori che lavorano anche fuori dal mondo dei videogiochi, come Abubakara Salim.

Abubakara Salim è noto per il ruolo di Bayek in Assassin's Creed Origins, per i suoi personaggi nelle serie di HBO House of the Dragon e Raised by Wolves, così come per il doppiaggio di personaggi di World of Warcraft, Diablo 4 e Stray Gods. Salim ha anche pubblicato un proprio gioco realizzato con un proprio studio: Tales of Kendera: Zau.

Nel mezzo di questo lunga lista di nomi, non abbiamo citato però un altro videogioco fondamentale: Kingdom Hearts.