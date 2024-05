Amazon Audible: 60 giorni gratuiti per gli abbonanti Prime, non perdete l'occasione

Se vi piace leggere ma vi sembra di non trovare mai il tempo o di avere le energie per tenere in mano un libro, c'è una soluzione per voi: gli audiolibri. Se ancora non avete provato ad ascoltarne uno, siete fortunati. Amazon offre infatti un periodo di prova gratuito da 30 giorni per Amazon Audible che, in questo periodo di promozione speciale, diventa da 60 giorni se siete abbonati ad Amazon Prime . Il prezzo regolare del servizio è di 9.99€, quindi con questa offerta risparmiate 19.98€. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina , oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Ricordate che una volta che il periodo di prova gratuito è terminato, in automatico vi è il rinnovo. Se non volete pagare dopo i 60 giorni gratuiti, allora dovete ricordarvi di disattivare il rinnovo automatico tramite le impostazioni del servizio.

Cosa offre Amazon Audible

Un esempio di una schermata dell'app di Audible

Se non avete mai usato Amazon Audible e non sapete cosa offre il servizio, è presto detto. L'abbonamento dà accesso a una lunga lista di libri in formato audio e anche podcast, compresi una serie di contenuti esclusivi che non possono essere trovati in altri servizi. In totale vi sono 70.000 prodotti.

Inoltre, Amazon Audible permette di fare il download degli audiolibri e usarli poi anche quando siete offline. In questo modo potete sfruttare la rete fissa di casa per non consumare i GB del vostro smartphone o comunque assicurarvi di poter ascoltare il vostro audiolibro anche in assenza di rete. Il servizio è accessibile tramite l'app dedicata per dispositivi mobili o tramite Amazon Echo.