Skull and Bones sarà giocabile gratis per una settimana, i numeri preoccupano Ubisoft

Skull and Bones sarà giocabile gratis per una settimana, dal 30 maggio al 6 giugno: si tratta dell'ultima iniziativa che Ubisoft ha deciso di intraprendere nel tentativo di far recuperare terreno al suo live service piratesco, i cui numeri preoccupano l'azienda.

Rispetto infatti agli oltre tre milioni di giocatori del lancio, Skull and Bones sembra aver subito un calo sostanziale, finendo per occupare il 185esimo posto fra i titoli più giocati su PS5: la sensazione è quella di una barca che affonda, per restare in tema.

Considerando che Suicide Squad: Kill the Justice League è 184esimo e Warner Bros. se n'è lamentata apertamente, viene da sé che l'ambizioso progetto di Ubisoft Singapore non è riuscito a coinvolgere gli utenti quanto basta per mantenere vivo il loro interesse dopo il debutto.

La prova gratuita sarà dunque solo una fra varie promozioni votate al rilancio di Skull and Bones, vedi ad esempio il recente sconto che ne ha tagliato a metà il prezzo: è accaduto su PlayStation Store dall'8 al 17 maggio, e sicuramente la cosa si ripeterà.