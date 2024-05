Blade Chimera è stato rimandato: la nuova uscita per il metroidvania per PC e Nintendo Switch

Blade Chimera sarà disponibile su Switch e PC tramite Steam ad agosto: questo è quanto hanno comunicato l'editore - PLAYSIM - e i team di sviluppo - WSS playground \ Team Ladybug - confermando così che il gioco non sarà disponibile in primavera come precedentemente comunicato.

Il team spiega "Inizialmente prevista per la primavera del 2024, l'uscita di Blade Chimera è stata posticipata ad agosto 2024 al fine di perfezionare ulteriormente il gioco e migliorarne la qualità. Il titolo è ricco di contenuti narrativi e ludici, e la caratteristica pixel art di Team Ladybug è in fase di ulteriore affinamento. Ci scusiamo profondamente per il ritardo, ma confidiamo che il migliorato Blade Chimera sarà di alta qualità e in grado di intrattenere un vasto pubblico."

"Il trailer appena pubblicato [che trovate poco sotto] mostra numerose nuove battaglie con i boss, tutti meticolosamente progettati da Team Ladybug. Offre un'anticipazione del mondo di gioco... ma per consentire a un maggior numero di giocatori di provare l'esperienza di gioco vera e propria, Blade Chimera parteciperà al Steam Next Fest a giugno (il prossimo mese!) con una demo pubblica. Vi preghiamo di provare la demo anche voi non appena sarà disponibile!"