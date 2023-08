Amazon Audible, l'offerta propone un -80% per 3 interi mesi: sfruttatela prima che scada

Se amate leggere ma spesso non avete molto tempo a disposizione, potreste essere interessanti alla promozione di Amazon Italia per Amazon Audible, il servizio di audiolibri che include oltre 500.000 prodotti. Fino all'11 settembre 2023 sarà possibile sfruttare una promozione che garantisce tre mesi di servizio con uno sconto dell'80%: in pratica si paga solo 1.95€ al mese. Potete trovare l'offerta a questo indirizzo.

Come detto, troverete centinaia di miglia di libri (e non solo) all'interno di Amazon Audible. Il servizio può essere utilizzato tramite molteplici tipi di dispositivi, come ad esempio lo smartphone tramite l'app, oppure sul tablet, sul computer o anche semplicemente sull'altoparlante di Amazon, Echo. L'accesso al catalogo non è inoltre l'unico vantaggio poiché ascoltando gli audiolibri si ottiene anche del credito, che può essere utilizzato per poi comprare un prodotto che rimarrà proprio per sempre. Ricordiamo poi che non ci sono pubblicità mentre si usa Audible.

Il prezzo di Audible tornerà a 9.99€ dopo i tre mesi legati all'offerta. Ovviamente è possibile cancellare quando si vuole tramite il proprio account Amazon. Anche dopo aver disdetto, tutti i libri presi in prestito rimarranno a disposizione fino alla fine dell'abbonamento già pagato.