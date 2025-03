Amazon Audible in prova gratuita fino a 60 giorni è perfetto per capire se gli audiolibri siano adatti a voi

Amazon Audible è un servizio interessante, ma sappiamo che molti non sanno se gli audiolibri sono adatti a loro. Certo, è un modo alternativo e più semplice per scoprire tanti romanzi interessanti, sfruttando momenti come le passeggiate, la palestra o quando si fanno le pulizie, ma non c'è rischio che sia difficile concentrarsi sull'ascolto abbastanza da seguire per bene la storia? Se anche voi avete questo dubbio, allora potete risolverlo con la prova gratuita da 30 giorni di Amazon Audible. Inoltre, se siete abbonati a Prime la versione gratuita diventa da 60 giorni.Potete accedere al servizio a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Vi ricordiamo che il prezzo standard è di 9,99€ al mese: questo significa che laprova gratuita da 60 giorni garantisce un risparmio di 19,98€. Il rinnovo è automatico nell'istante in cui la prova termina, quindi se non volete proseguire dopo i 30/60 giorni gratuiti, dovete ricordare di disdire.

Badate inoltre al fatto che la prova gratuita è valida per un solo utilizzo per ogni account: se l'avete usata in passato - soprattutto di recente - potreste non poterla riattivare una seconda volta. Ciò detto, alle volte Amazon fa eccezioni e quindi la cosa migliore è raggiungere la pagina di Audible tramite il link indicato sopra per vedere se effettivamente potete sfruttarla.