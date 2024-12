Amazon introduce la consegna non urgente con sconti: priorità alle spedizioni essenziali

Amazon ha lanciato una nuova iniziativa che potrebbe cambiare il modo in cui i clienti gestiscono i loro acquisti online . Con l'introduzione della "consegna non urgente", i clienti possono scegliere di ritardare la ricezione dei propri ordini di circa una settimana, ottenendo in cambio uno sconto dell'1% sul totale del carrello . Questa strategia consente di dare priorità alle spedizioni più essenziali e, al contempo, permette ai clienti di risparmiare su articoli selezionati, inclusi quelli già in promozione.

Come funziona la consegna non urgente

Durante il processo di checkout, Amazon offre la possibilità di scegliere la consegna non urgente per determinati articoli. Optando per questa soluzione, la spedizione viene ritardata di circa sette giorni, e il cliente riceve uno sconto del 1% sul totale del carrello. Lo sconto si applica automaticamente e può essere combinato con altre promozioni, rendendo l'opzione particolarmente conveniente per chi cerca di massimizzare il valore dei propri acquisti (e funziona persino con offerte recenti come questa di Dragon Age: Veilguard). Sebbene Amazon non abbia ancora condiviso una lista ufficiale dei prodotti idonei, è emerso che molti articoli, inclusi quelli in promozione, sono compatibili con questa opzione. La flessibilità della consegna non urgente la rende ideale per chi non ha necessità immediate, ma desidera comunque approfittare di sconti aggiuntivi (e se siete alla ricerca di sconti interessanti, eccovi le offerte migliori per queste ultime ore del Black Friday).