Amazon Luna è la nuova piattaforma di game streaming del colosso americano, disponibile con un abbonamento Luna+ da 5,99 dollari al mese (quantomeno in Early Access, poi il prezzo potrebbe salire) e un controller da 49,99 dollari che potete vedere in calce.

L'annuncio conferma i rumor sul servizio di game streaming di Amazon, che offrirà in un primo momento una trasmissione a 1080p e 60 fps ma punterà per il futuro a 4K e 60 fps.

L'integrazione con Twitch sarà presente dal day one, e i dispositivi supportati ufficialmente sono PC, Mac, Fire Stick, iOS e Android, questi ultimi però in ritardo rispetto alle altre piattaforme.

Il catalogo dei giochi includerà inizialmente titoli come Resident Evil 7 biohazard, Control, Tacoma, Rez Infinite, Metro Exodus, The Sexy Brutale e Overcooked! 2. L'intenzione è arrivare a offrire qualcosa come cento giochi al lancio.

Saranno inoltre presenti canali tematici dedicati ai singoli publisher, come ad esempio quello di Ubisoft, dove troveremo le più celebri proprietà intellettuali della casa francese e i prodotti più nuovi come Assassin's Creed Valhalla e Far Cry 6.

Per il momento non è dato sapere quando Amazon Luna sarà disponibile (allo stato attuale è solo a invito negli USA) né quale sarà esattamente il modello di business che verrà applicato ai titoli di nuova pubblicazione. La speranza è che si opti per soluzioni diverse rispetto a quelle di Google Stadia, che finora non hanno entusiasmato.