Football Manager 2021 annunciato con data di uscita per PC, Xbox, mobile e Nintendo Switch

Football Manager 2021 è stato annunciato da Sega e Sports Interactive per PC, Xbox Series X e S, Xbox One, mobile e Nintendo Switch, con data di uscita fissata, almeno per quanto riguarda la versione PC, il 24 novembre 2020.

Successivamente, Football Manager 2021 arriverà anche su Xbox Series X, Series S e Xbox One a dicembre 2020, anche se non c'è ancora una data precisa, rappresentando un ritorno della serie su tali piattaforme a più di dieci anni di distanza dall'ultima volta. Il gioco sarà peraltro disponibile nel programma Play Anywhere e Smart Delivery, dunque con l'acquisto della versione PC su Windows Store si avrà accesso anche a quella Xbox, inoltre si potrà ottenere l'upgrade gratis alla versione next gen anche acquistandolo per Xbox One.

Confermata anche la versione Nintendo Switch per quanto riguarda l'edizione Football Manager Touch, ovvero quella che verrà lanciata anche sulle piattaforme mobile iOS e Android, anche quest'ultima è prevista per dicembre 2020, in attesa di ulteriori informazioni sulla tempistica precisa.

Football Manager 2021 prosegue ovviamente nel solco segnato dalla lunga e famosa serie di manageriali calcistici, ormai una vera e propria tradizione annuale per moltissimi appassionati. In attesa di ulteriori informazioni, possiamo aspettarci nuove licenze ed evoluzioni varie applicate ai sistemi di gioco, alle simulazioni e all'intelligenza artificiale.

In precedenza, avevamo riportato che Football Manager 2021 sarebbe potuto arrivare in ritardo, mentre di recente è emerso che l'edizione attuale ha cambiato la creazione casuale dei calciatori per le accuse di razzismo.