Halo Infinite, la data di uscita non è ancora stata decisa da 343 Industries

La nuova data di uscita di Halo Infinite non è ancora stata decisa da 343 Industries: lo ha rivelato su Twitter il community director del team, Brian Jarrard.

Rinviato a un non meglio precisato 2021, Halo Infinite non aveva convinto dopo la presentazione del gameplay, innescando una serie di polemiche e lamentele che hanno spinto Microsoft a rivedere il periodo di lancio del gioco.

Tuttavia, come detto, nulla è stato ancora deciso: "Non abbiamo stabilito ancora una data di uscita per Halo Infinite", ha scritto Jarrard. "Tutto quello che vedete nei listini dei rivenditori sono semplicemente dei placeholder."

Insomma, nonostante il leak che ha rivelato la Collector's Edition del gioco con tanto di statua di Master Chief, bisognerà ancora attendere prima che il nuovo capitolo della serie faccia il proprio debutto sulle piattaforme Microsoft.

Quanto, esattamente? A questo punto, in effetti, la data ha una valenza relativa: l'importante è che gli sviluppatori trasformino letteralmente l'esperienza per soddisfare le aspettative dei fan, inevitabilmente molto alte.

PSA: We haven't locked on release date for Halo Infinite yet. Anything you see on a retail site is just placeholder / speculation.