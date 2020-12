Amazon Offerte di Natale 2020, sconti sui TV Sharp

Tra le varie offerte di Amazon per il Natale 2020 troviamo anche diversi sconti sui TV Sharp Aquos, disponibili in promozione in vari modelli e formati, con prezzi veramente interessanti.

I TV Sharp protagonisti della promozione, all'interno dei numerosi sconti su Amazon in questi giorni, vanno da display più piccoli e HD Ready a quelli più ampi in 4K, dunque si prestano a numerose necessità e richieste.

Il primo che vi proponiamo è lo Sharp Aquos LC-32Bi6E, un display da 32 pollici HD Ready a LED, caratterizzato da connettività Bluetooth, Wi-Fi, USB, dotato di Android 9.0 e Google Assistant oltre a supporto per Dts virtual x e dts hd. Dal punto di vista audio, si segnala la presenza di un sistema di speaker elaborato da Harman Kardon. Il tutto al prezzo di 229 euro con il 15% di sconto.