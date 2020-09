Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 3/9/2020

Le offerte Amazon di oggi, lato tecnologia, sono dedicate agli smartphone, con sconti più o meno corposi su smartphone di ogni fascia, da quella economica a quella dove il lusso coincide ormai con schermi ad alto refresh. Le altre offerte di settembre possono essere esplorate partendo da questa pagina.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea. Per chi invece è un utente Prime o ha intenzione di iscriversi una nuova promozione per Audible aggiunge il 20% di sconto sull'abbonamento, un buono di 5 euro su Amazon e, in questi giorni, un ulteriore buono da 5 euro per i prodotti per la scuola.