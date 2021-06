Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 9/6/2021

Le offerte che portano verso l'Amazon Prime Day 2021, l'evento di sconti per gli utenti Prime spiegato nel dettaglio in questa pagina, includono diversi videogiochi tra cui l'ottimo cooperativo It Takes Two. Tra le offerte interessanti troviamo inoltre Immortals Fenyx Rising, Monster Jam Steel Titans, Mass Effect Andromeda e una serie di pacchetti dedicati ai combattenti di Apex Legends.

La due giorni di sconti si terrà il 21 e 22 giugno e come di consueto è accompagnata da offerte legate ai servizi Prime che trovate in calce alle offerte, assieme a tutti i dettagli sui due eventi musicali pensati per celebrare il Prime Day.

Cosa molto importante, dal 7 al 20 giugno l'acquisto di un prodotto delle piccole e medie imprese (PMI), tra quelli inclusi questa pagina, garantirà un buono da 10 euro da spendere durante il Prime Day.

Offerta Amazon IT TAKES TWO PS4 - PlayStation 4 € 39,99 € 29,98 Vedi

Offerta Amazon It Takes Two Standard | Codice Origin per PC € 39,99 € 29,99 Vedi

Offerta Amazon Immortals Fenyx Rising PS4 € 71,16 € 29,99 Vedi

Offerta Amazon Monster Jam - Steel Titans - Nintendo Switch € 39,99 € 27,98 Vedi

Offerta Amazon MASS EFFECT: ANDROMEDA - Standard | Codice Origin per PC € 29,99 € 9,99 Vedi

Offerta Amazon APEX LEGENDS Champions Edition | Codice Origin per PC € 39,99 € 23,99 Vedi

Offerta Amazon Apex Legends Octane Edition | Codice Origin per PC € 19,99 € 12,99 Vedi

Offerta Amazon APEX LEGENDS - PATHFINDER EDITION | Codice Origin per PC € 19,99 € 12,99 Vedi

Offerta Amazon Apex Legends Lifeline Edition Lifeline | Codice Origin per PC € 19,99 € 12,99 Vedi

Offerta Amazon Apex Legends Gibraltar | Codice Origin per PC € 19,99 € 12,99 Vedi

Offerta Amazon Apex Legends Bloodhound Edition Bloodhound | Codice Origin per PC € 19,99 € 12,99 Vedi

Gli sconti del Prime Day sono ovviamente riservati agli iscritti al servizio Prime. L'iscrizione ha un costo di 36 euro l'anno o di 3,99 euro al mese, ma può essere attivato in prova gratuita per 30 giorni, a patto di non essere già stati iscritti al servizio in precedenza, durante i quali è possibile usufruire degli sconti, compresi quelli del Prime Day, oltre che di consegne gratuite sui prodotti Prime, promozioni dedicate, il servizio base di Music da 2 milioni di brani e Prime Video.

Per celebrare il Prime Day, l'evento Prime Day Show, con protagonisti Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi, sarà disponibile su Prime Video a partire dal 17 giugno.

Il Prime Day Live italiano, con Gaia e i Pinguini Tattici Nucleari, si terrà invece il 18 giugno alle ore 18:30 sul canale Twitch di Amazon Music Italia e sull'app Amazon Music.

Di seguito le promozioni sui servizi Prime in vista dell'Amazon Prime Day 2021: