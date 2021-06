Nintendo Wii Fit: questa nonna ha giocato per 13 anni di fila

Nintendo Wii è stata una console di grande successo, soprattutto per la possibilità di giocare facendo al tempo stesso movimento. Non a caso, la compagnia di Kyoto ha creato vari titoli sportivi e dedicati all'esercizio fisico, come Nintendo Wii Fit. Quest'ultimo è stato giocato per 13 anni da una simpatica nonna.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, George Perkins - che gestisce il sito Super Rare Games - ha condiviso tramite il proprio account il nuovo traguardo raggiunto dalla nonna. La signora ha totalizzato da poco 4.784 giorni di gioco, ovvero poco più di 13 anni. Nel febbraio 2019 la nonna era arrivata a quasi 4.000 giorni di gioco: nell'ultimo paio di anni non ha perso l'energia, a quanto pare. Nemmeno la pandemia dell'ultimo anno le ha impedito di fare i propri esercizi.

Anche questa simpatica situazione dimostra la potenza di certe opere videoludiche, forse viste da alcuni appassionati come "secondarie", ma comunque in grado di appassionare fasce d'età che di norma non associamo al mondo dei videogiochi. A dimostrazione del successo di questo tipo di contenuti vi è anche Ring Fit Adventure, che durante la pandemia è andato sempre più a ruba.

Parlando proprio di Ring Fit Adventure, studio dimostra che aiuta a combattere i dolori lombari cronici.