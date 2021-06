PlayStation UK, un annuncio in arrivo oggi alle 14.00: di che si tratta?

La divisione UK di PlayStation ha pubblicizzato sui social un annuncio in arrivo oggi alle 14.00, ora italiana. La foto che accompagna il post mostra una sorta di impianto fra le montagne, delle vetture parcheggiate e un elicottero.

Stando ad alcuni addetti ai lavori, non si tratta di qualcosa legato al reveal di Battlefield 6, atteso per le 16.00, bensì di un'operazione evidentemente differente. Ma cosa?

Il tema della foto sembra peraltro molto distante dalle atmosfere di Ratchet & Clank: Rift Apart per pensare a un evento organizzato per il lancio del gioco nel Regno Unito.

Gli utenti su Twitter e sui forum specializzati non hanno la minima idea di cosa Sony stia cercando di comunicare, ma a questo punto poco importa: fra meno di mezz'ora sapremo tutto.

Voi che ne pensate? C'è davvero la possibilità che la casa giapponese stia per annunciare un nuovo gioco per PS5?

Aggiornamento

Si trattava semplicemente di un nuovo video promozionale per il lancio di Ratchet & Clank: Rift Apart.