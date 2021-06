Ratchet & Clank: Rift Apart era il misterioso annuncio di PlayStation UK

Era Ratchet & Clank: Rift Apart il misterioso annuncio pubblicizzato da PlayStation UK per le 14.00 di oggi: semplicemente un nuovo spot promozionale per il gioco, in uscita l'11 giugno su PS5.

La notizia dell'annuncio in arrivo da PlayStation UK aveva stimolato la fantasia di tantissimi utenti, che si stavano spremendo le meningi nell'immaginare a cosa potesse fare riferimento il post pubblicato dalla divisione inglese di PlayStation.

C'è chi pensava banalmente a un legame con il reveal di Battlefield 6, chi immaginava l'annuncio di un nuovo episodio di SOCOM ma anche chi temeva potesse alla fine trattarsi di una semplice comunicazione promozionale.

Il punto è che pubblicizzare misteriosi annunci su Twitter nei giorni immediatamente precedenti l'E3 2021 non è stata una grandissima idea, e gli utenti lo stanno facendo presente in maniera piuttosto chiara sul profilo di PlayStation UK.