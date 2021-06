Ghost of Tsushima: i fan organizzano l'evento "Ritorno a Tsushima"

I giocatori di Ghost of Tsushima stanno provando a organizzare un evento all'interno del gioco chiamato "Ritorno a Tsushima". L'obbiettivo è ripopolare la modalità online Leggende, in occasione del primo anniversario del gioco, che avverrà a luglio 2021. Il tutto è nato su Reddit.

Come potete vedere voi stessi dal messaggio qui sotto, un utente di Reddit ha proposto l'idea, prendendola in prestito dal mondo dei souls-like. Come spiega il giocatore, in giochi come Dark Souls le community sono solite organizzare eventi come "Ritorno a Lordran". Il desiderio dei giocatori è semplicemente quello di dimostrare il proprio apprezzamento verso l'opera e la sua modalità multigiocatore Leggende.

Al momento della scrittura sono passate solo 8 ore dalla pubblicazione del post su Reddit, ma ci sono già 517 voti positivi e 28 commenti (tutti molto positivi). Visto che l'anniversario del gioco è il 17 luglio, mancano ancora più di trenta giorni, è quindi credibile che molti altri si accodino e si rendano disponibili per il "Ritorno a Tsushima".

Si tratta per certo di una buona idea: è credibile che negli ultimi mesi il numero di giocatori online per Ghost of Tsushima siano calati, quindi ripopolare i server permetterebbe a nuovi appassionati di affrontare Leggende con la certezza di avere a disposizione tanti veterani pronti a correre in aiuto.

Vi segnaliamo infine che Sucker Punch, autore di Ghost of Tsushima, cerca un senior writer per un gioco open world.