Valheim: update riattiva due eventi in-game bloccati da un bug, ecco le novità

Valheim continua ad aggiornarsi. Anche se gli sviluppatori devono ancora rilasciare gli update più grandi, come "Heath and Home", il gioco di sopravvivenza riceve comunque qualche patch correttiva. In questo caso, la patch aggiunge due eventi o, per meglio dire, corregge un problema che impediva la loro attivazione. Vediamo i dettagli.

Gli sviluppatori di Valheim hanno infatti spiegato che l'update dovrebbe attivare gli eventi "Ti stanno dando la caccia" e "l'orda sta attaccando". Il primo fa riferimento alla comparsa di un gruppo di lupo, mentre il secondo è legato all'arrivo di un'armata di goblin.

Valheim riceve ora due eventi

Secondo quanto indicato dalla wiki, l'evento dei lupi dovrebbe apparire nella fase di gioco che va tra l'eliminazione del primo lupo e lo scontro con Moder. Invece, l'evento dei goblin dovrebbe attivarsi tra l'eliminazione di Moder e il boss finale. Se vi trovate nelle fasi avanzante di gioco, quindi, la vostra partita di Valheim dovrebbe farsi un po' più movimentata dopo questo update.

Vi sono però anche altre modifiche minori. L'update rende i colpi al terreno dei Troll bloccabili. Inoltre, i serpenti non dovrebbe più scappare quando hanno poca salute, evitandoci quindi di rincorrerli per lungo tempo. Alcune risorse, come bacche e selce, appariranno correttamente. La fisica dei mantelli è stata migliorata e il terreno rialzato dal giocatore dovrebbe ora apparire più liscio. Inoltre, l'acqua non dovrebbe più apparire attraverso il fondo della barca.

Gli sviluppatori spiegano che l'update "Hearth and Home" sta procedendo bene e che Iron Gate ha in previsione di spostarsi a lavorare in un ufficio. Inoltre, il team ha comprato un cavallo (pony, tecnicamente) per una scuola di equitazione: ovviamente, hanno chiamato il cavallo Valheim. Potete vedere il cavallo nel loro blog post.

Ricordiamo che Valheim è a quasi sette milioni di copie vendute e il successo non si ferma.