Amazon Prime Day 2020: iPad, Apple Pencil, Smart Keyboard e accessori in sconto

Amazon Prime Day 2020 propone degli sconti interessanti anche su iPad e accessori collegati, in particolare per quanto riguarda iPad Air e vari dispositivi connessi come Apple Pencil e Apple Smart Keyboard in vari modelli, che si presentano caratterizzati da riduzioni di prezzo con percentuali diverse ma comunque molto allettanti, considerando anche il costo standard di questi prodotti.

Vediamo prima di tutto iPad Air, il modello di terza generazione, proposto al prezzo di 490,50 euro invece di 548,55, con l'11% di sconto. Dotato di display Retina da 10,5 pollici True Tone, con gamma cromatica P3 a 60 Hz.

All'interno troviamo il chip A12 Bionic con Neural Engine, che rappresentano un deciso passo avanti rispetto all'iPad Air precedente, con 3 GB di memoria RAM, il tutto però all'interno degli stessi 6,1 mm di spessore che caratterizzavano il modello precedente. In questo caso parliamo della versione con 64GB di memoria e Wi-Fi, ovvero senza connessione cellular.

Parlando di iPad, segnaliamo anche le offerte attive su Apple Pencil, la penna ottica che può essere utilizzata su diversi modelli di iPad, tra cui il suddetto Air di terza generazione. Il primo sconto riguarda l'Apple Pencil di prima generazione, caratterizzata da connessione Bluetooth e da ricarica attraverso connettore Lightning. Questo modello è in vendita per 84,99 euro invece di 94,99 euro, dunque con l'11% di sconto. L'altra offerta riguarda invece Apple Pencil di Seconda Generazione, che si distingue dalla prima per una maggiore precisione e il collegamento magnetico per abbinarla e ricaricarla automaticamente. Quest'ultima è proposta a 119,99 euro invece di 132 euro, con il 9% di sconto.

Infine, veniamo alle Apple Smart Keyboard, ovvero le tastiere/cover "smart" per iPad e iPad Pro, di cui diversi modelli sono disponibili a sconto durante l'Amazon Day 2020. Si parte con il modello per iPad Pro da 11 pollici a 179 euro invece di 198, quella per iPad Pro da 12,9 pollici a 199 euro invece di 208 e infine quella per iPad standard di settima generazione a 159 euro invece di 179.

Trovate qui sotto tutti i link alle varie offerte in questione: