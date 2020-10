Amazon Prime Day 2020: PS4 e PlayStation 4 Pro in offerta per 48 ore

PS4 e PlayStation 4 Pro sono disponibili in offerta nell'ambito dell'Amazon Prime Day 2020 ma solo per 48 ore, dunque martedì 13 e mercoledì 14 ottobre. Vediamo i dettagli della promozione.

È possibile acquistare una PS4 slim in bundle con due controller DualShock 4 al prezzo di 269,99 euro anziché 329,99, per un risparmio pari al 18%: ben 60 euro. Il secondo controller, che viene generalmente venduto a 69,99 euro, vi consentirà di giocare insieme a un amico con tutti i titoli dotati di multiplayer locale, come ad esempio il recentissimo FIFA 21.

Se invece rientrate nella cerchia dei videogiocatori più esigenti e puntate a un'esperienza il più possibile vicina ai 4K, è disponibile in offerta anche una PS4 Pro in bundle con una card PSN da 20 euro, spendibile su PlayStation Store, al prezzo di 369,99 euro anziché 419,99. Il risparmio qui è pari al 12%, ovverosia 50 euro.

Potete dunque far vostro il modello più potente della console Sony e utilizzare la ricarica inclusa per approfittare delle offerte del PlayStation Store: ce ne sono di nuove quasi ogni settimana!

Nel caso in cui siate degli amanti di FIFA 21 c'è un bundle contenente PlayStation 4 Slim 500GB + FIFA21 + un codice promozionale di FUT 21 a 299 euro. Potete trovare tutti i dettagli dell'offerta a questo indirizzo.

Come certamente saprete, per accedere agli sconti dell'Amazon Prime Day bisogna essere abbonati ad Amazon Prime, il servizio che garantisce spedizioni veloci gratuite da Amazon e include anche le piattaforme Prime Video, Prime Music e Prime Gaming.

Qui vi diciamo come ottenere 5 euro di buono sconto, solo per i primi 10.000 utenti Prime.