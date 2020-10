Amazon Prime Day 2020: PlayStation VR bundle con 5 giochi col 22% di sconto

Per sole 48 ore in occasione degli Amazon Prime Day 2020 il bundle di PlayStation VR con 5 giochi e PS Camera ha ben il 22% di sconto. In altre parole, al posto dei canonici 329 euro, potrete acquistare il casco per la realtà virtuale di Sony a € 254,99, con un risparmio di 74,01 euro.

PS VR - Mega Pack V2 -PS VR headset + PS Camera +5 Giochi- Bundle degli Amazon Prime Day 2020

Questo pacchetto include la Versione 2 di PSVR, la fotocamera PS camera e ben 5 giochi da scaricare in formato VR:

Il bundle solitamente è venduto a 329 euro, ma solo per le prossime 48 ore sarà acquistabile col 22% di sconto. L'unico prerequisito per poter godere di questo sconto è, ovviamente, quello di essere un abbonato Amazon Prime. Gl Amazon Prime Day 2020, infatti, sono un'iniziativa pensata per tutti gli abbonati del servizio di consegna celere di Amazon, servizio che dà accesso anche al sempre più ricco catalogo di Amazon Prime Video e Amazon Music.

PS VR è il visore per la realtà virtuale di Sony. Si tratta di un casco dotato di due schermi OLED da 5,7 pollici che, grazie ad un aggiornamento a 120 fotogrammi al secondo, contribuiscono a creare un universo di gioco straordinariamente coinvolgente. Anche PlayStation 5 supporterà PS VR e l'obiettivo di Sony è quello di spingere gli utenti VR a una sorta di transazione fluida verso la nuova generazione di console.

Il casco è dotato anche di audio 3D e un microfono incorporato per parlare con gli amici online. Per PS VR non sono disponibili solo giochi, ma anche tutta una serie di documentari e contenuti speciali creati per sfruttare al massimo le caratteristiche di questa periferica.

Qui vi diciamo come ottenere 5 euro di buono sconto, solo per i primi 10.000 utenti Prime.

Avete trovato altre offerte allettanti?