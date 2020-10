Amazon Prime Day 2020: Xbox One S in offerta speciale, con bundle Forza Horizon 4

Amazon Prime Day 2020 comprende anche Xbox One S tra le sue promozioni, con una speciale offerta promozionale sulla console in edizione standard e una sul bundle contenente Forza Horizon 4, l'espansione a tema Lego e il voucher per Xbox Game Pass.

L'offerta vale solo per la durata dell'iniziativa Amazon Prime Day, ovviamente, ovvero le due giornate del 13 e del 14 ottobre e fino a esaurimento scorte, ma si tratta di una buona occasione per acquistare Xbox One, nel caso fosse stato in programma in attesa di un abbassamento di prezzo.

Con gli sconti dell'Amazon Prime Day 2020, Xbox One S da 1 TB, edizione standard bianca viene a costare 229 euro, mentre molto interessante risulta il bundle speciale contenente Xbox One S 1 TB insieme a Forza Horizon 4 e l'espansione Lego Speed Champions, oltre a 1 Mese di Xbox Live Gold e 1 mese di xbox Game Pass, il tutto al prezzo di 229 euro.

Trovate entrambi i link qui sotto: