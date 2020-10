Amazon Prime Day 2020, le offerte Sony

Le offerte dell'Amazon Prime Day 2020 di Sony pescano da tutti i settori di una compagnia tra videogiochi, console, realtà virtuale, fotocamere, Smart TV e dispositivi di ascolto.

Le offerte sono valide per i due giorni dell'evento iniziato alle 00:01 del 13 ottobre e destinato a terminare alle 23:59 del 14 ottobre. In questa pagina dedicata all'Amazon Prime Day trovate tutte le informazioni sull'evento, tutte le ultime notizie e tutti i servizi in offerta.