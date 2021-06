Amazon Prime Day 2021: dal 7 al 20 giugno un buono di 10 euro acquistando i prodotti delle PMI

Tra le promozioni dedicate all'Amazon Prime Day 2021, delineato nel dettaglio in questa pagina, torna anche l'iniziativa dedicata alle piccole e medie imprese (PMI) che elargisce un buono sconto da spendere durante il Prime Day.

Dal 7 al 20 giugno l'acquisto di un prodotto delle piccole e medie imprese (PMI), tra quelli inclusi questa pagina, garantirà un buono da 10 euro da spendere durante il Prime Day.

Gli sconti del Prime Day sono ovviamente riservati agli iscritti al servizio Prime. L'iscrizione ha un costo di 36 euro l'anno o di 3,99 euro al mese, ma può essere attivato in prova gratuita per 30 giorni, a patto di non essere già stati iscritti al servizio in precedenza, durante i quali è possibile usufruire degli sconti, compresi quelli del Prime Day, oltre che di consegne gratuite sui prodotti Prime, promozioni dedicate, il servizio base di Music da 2 milioni di brani e Prime Video.

Per celebrare il Prime Day, l'evento Prime Day Show, con protagonisti Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi, sarà disponibile su Prime Video a partire dal 17 giugno.

Il Prime Day Live italiano, con Gaia e i Pinguini Tattici Nucleari, si terrà invece il 18 giugno alle ore 18:30 sul canale Twitch di Amazon Music Italia e sull'app Amazon Music.

Di seguito le promozioni sui servizi Prime in vista dell'Amazon Prime Day 2021: