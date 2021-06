Amazon Prime Day 2021: le migliori offerte sui laptop da gioco sotto i 1500 euro

La nostra selezione delle migliori offerte sui laptop da gioco che costano meno di 1500 euro per l'Amazon Prime Day 2021, la due giorni di sconti che finirà martedì 22 giugno alle 23:59 e garantisce i prezzi Amazon più bassi per tutto il 2021. Qui la pagina ufficiale dell'evento che non si limita ovviamente agli sconti sulla tecnologia. Gli sconti del Prime Day sono ovviamente riservati agli iscritti al servizio Prime. L'iscrizione ha un costo di 36 euro l'anno o di 3,99 euro al mese, ma può essere attivata in prova gratuita per 30 giorni, a patto di non essere già stati iscritti al servizio in precedenza. Con questo abbonamento è possibile usufruire degli sconti, compresi quelli del Prime Day, oltre che di consegne gratuite sui prodotti Prime, promozioni dedicate, il servizio base di Amazon Music con 2 milioni di brani e Prime Video per lo streaming di serie e film.

Le migliori offerte sui laptop da gioco sotto i 1500 euro Le offerte dell'Amazon Prime Day includono diversi laptop di penultima generazione equipaggiati con processori potenti e con schede video in grado di garantire framerate elevati. Non a caso nella maggior parte dei casi equipaggiano pannelli 1080p da 144 Hz, escluso l'HP Pavilion che si ferma a 60 Hz, ha ma ha la particolarità di equipaggiare uno schermo da 16 pollici, pur mantenendo dimensioni non troppo dissimili dagli altri modelli grazie a cornici sottili e dissipazione migliorata. In quando a configurazione, la combinazione più diffusa in questa fascia è composta dal processore Intel Core i7-10750H e dalla GPU NVIDIA GeForce RTX 2060, un'opzione non più di ultima generazione ma capace di regalare grandi soddisfazioni grazie al potente upscaling basato sull'intelligenza artificiale NVIDIA DLSS. Ma c'è anche un'opzione tutta AMD e un modello con NVIDIA GeForce GTX 1060 Ti che punta sulla qualità dello schermo.

MSI Alpha 15 A4DEK-008IT L'MSI Alpha 15 è la nostra alternativa tutta AMD, in questa versione equipaggiata con un robusto AMD Ryzen 7 4800H e con una AMD Radeon RX 5600M che promette un bello scatto in avanti con l'arrivo, ormai imminente, della tecnologia FidelityFX Super Resolution. Risulta però già sufficiente per sfruttare, in ambito competitivo, il pannello da 144 Hz di un laptop che tra i suoi pregi vanta anche uno spessore contenuto. Scheda tecnica MSI Alpha 15 A4DEK-008IT Processore : AMD Ryzen 7 4800H

: AMD Radeon RX 5600M 6GB GDDR6 Schermo : 15,6 pollici FHD (1920 x 1080); IPS level 16:9; 144 Hz

: 720p Dimensioni (L x P x A): 1,83-1,98cm x 35,83 cm x 24,8cm

: Wi-Fi 6 (802.11ax), Gigabit Ethernet Porte I/O : 1x HDMI (4K 60 Hz), 1x Mini-DisplayPort, 3x USB Type-A 3.2 Gen1, 1x USB Type-C, lettore SD, jack 3,5mm cuffie/microfono

: 1x HDMI (4K 60 Hz), 1x Mini-DisplayPort, 3x USB Type-A 3.2 Gen1, 1x USB Type-C, lettore SD, jack 3,5mm cuffie/microfono Prezzo: 1399,00€ su Amazon

MSI Creator 15M A10SE-646IT Passiamo alla NVIDIA GeForce RTX 2060 con l'MSI Creator 15, un laptop dalla batteria decisamente modesta, e limitato al 4K a 30 Hz per quanto riguarda la porta HDMI, ma che si fa perdonare con un peso decisamente contenuto in relazione alla fascia d'appartenenza. Garantisce infatti buone prestazioni in gioco, complice lo schermo da 144 Hz, e una buona potenza grazie all'Intel Core i7-10750H. Scheda tecnica MSI Creator 15M A10SE-646IT Processore : Intel Core i7-10750H

: NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 Schermo : 15,6 pollici FHD (1920 x 1080); IPS level 16:9; 144 Hz

: 720p Dimensioni (L x P x A): 2,17cm x 35,9 cm x 25,4cm

: Wi-Fi 6 (802.11ac), Gigabit Ethernet Porte I/O : 1x HDMI (4K 30 Hz), 2x USB Type-A 3.2 Gen1, 2x USB 3.2 Gen2 Type-C, jack 3,5mm cuffie/microfono

: 1x HDMI (4K 30 Hz), 2x USB Type-A 3.2 Gen1, 2x USB 3.2 Gen2 Type-C, jack 3,5mm cuffie/microfono Prezzo: 1349,00€ su Amazon

ACER Nitro 5 AN515-55-78ZG L'ACER Nitro 5 risulta ben più spesso, più pesante e un po' più voluminoso, nonostante una GPU più modesta e il calo della SSD a 512 GB. Ma costa meno, avvicinandosi tra l'altro alla soglia dei 1000 euro grazie a uno sconto di 200€, e non rinuncia al pannello 144 Hz da 300 nit che vanta buoni colori e tempi di risposta. Promette inoltre qualcosa in più in termini di autonomia. Scheda tecnica ACER Nitro 5 AN515-55-78ZG Processore : Intel Core I7-10750H

: NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4GB GDDR6 Schermo : 15,6 pollici FHD (1920 x 1080); IPS level 16:9; latenza 3 ms; 144 Hz

: 720p Dimensioni (L x P x A): 2,39cm x 36,34 cm x 25,5cm

: Wi-Fi 6 (802.11ax), Gigabit Ethernet Porte I/O : 1x HDMI (4K 30 Hz), 2x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen2 Type-C, jack 3,5mm cuffie/microfono

: 1x HDMI (4K 30 Hz), 2x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen2 Type-C, jack 3,5mm cuffie/microfono Prezzo: 1099,00€ su Amazon

HP Gaming Pavilion 16-a0000sl Questo modello dell'HP Gaming Pavilion monta lo stesso pannello e lo stesso processore del laptop precedente, ma torna alla NVIDIA GeForce RTX 2060 che oltre a una potenza maggiore mette in campo DLSS e ray tracing. La batteria torna ai minimi storici, ma a compensare c'è la particolarità dello schermo da 16 pollici in un laptop in sconto di ben 300 euro che risulta un centimetro meno profondo e largo del precedente. Scheda tecnica HP Gaming Pavilion 16-a0000sl Processore : Intel Core I7-10750H

: NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 Schermo : 16,1 pollici FHD (1920 x 1080); IPS level 16:9; latenza 3 ms; 144 Hz; 250 nit

: 720p Dimensioni (L x P x A): 2,35cm x 37,00 cm x 26,25cm

: Wi-Fi 6 (802.11ac), Gigabit Ethernet Porte I/O : 1x HDMI 2.0, 2x USB 3.2 Gen1 Type-A (1 HP Sleep and Charge), 1x USB 3.1 Gen1 Type-C, lettore SD, jack 3,5mm cuffie/microfono

: 1x HDMI 2.0, 2x USB 3.2 Gen1 Type-A (1 HP Sleep and Charge), 1x USB 3.1 Gen1 Type-C, lettore SD, jack 3,5mm cuffie/microfono Prezzo: 1099,00€ su Amazon