Amazon Prime Day 2021: le migliori offerte sui laptop da gioco sopra i 1500 euro

La nostra selezione delle migliori offerte sui laptop da gioco al di sopra dei 1500 euro per l'Amazon Prime Day 2021, la due giorni di sconti che finirà martedì 22 giugno alle 23:59 e garantisce i prezzi Amazon più bassi per tutto il 2021. Qui la pagina ufficiale dell'evento che non si limita ovviamente agli sconti sulla tecnologia. Gli sconti del Prime Day sono ovviamente riservati agli iscritti al servizio Prime. L'iscrizione ha un costo di 36 euro l'anno o di 3,99 euro al mese, ma può essere attivata in prova gratuita per 30 giorni, a patto di non essere già stati iscritti al servizio in precedenza. Con questo abbonamento è possibile usufruire degli sconti, compresi quelli del Prime Day, oltre che di consegne gratuite sui prodotti Prime, promozioni dedicate, il servizio base di Amazon Music con 2 milioni di brani e Prime Video per lo streaming di serie e film.

Le migliori offerte sui laptop da gioco sopra i 1500 euro Tra le offerte dell'Amazon Prime Day ci sono sconti importanti sui laptop di ultima generazione, equipaggiati con processori di fascia alta e GPU NVIDIA GeForce RTX 3000. Puntano quindi al gaming in 1080p, garantendo anche la possibilità di sfruttare schermi esterni in 1440p e in 4K visto che tutti i modelli sono FHD, almeno nel caso della NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop e della NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop. Parlando di refresh, le caratteristiche dei laptop di questa fascia includono varianti fino a 300 Hz di refresh, con copertura del colore di livello IPS. In questo caso ci riferiamo ai modelli MSI GS66 stealth, identici per potenza ma differenziati per memoria. Il primo, infatti arriva a 32 GB. L'MSI GP66 Leopard e l'ACER Predator Helios 300 si distinguono invece per la NVIDIA GeForce RTX 3080, la scheda più potente per laptop attualmente in circolazione.

ACER Predator Helios 300 PH315-53-780D Sconto di 200 euro per una delle varianti di punta dell'ACER Predator Helios 300, un laptop equipaggiato con il top di gamma delle GPU mobile che consente di sfruttare il pannello 1080p da 144 Hz senza necessità di ricorrere a compromessi. Questi, va detto, non mancano nel caso della batteria e della dotazione complessiva, ma il pacchetto è più che sufficiente per l'utente medio che è in cerca di un desktop replacement dotato di processore di fascia alta votato al gaming. Scheda tecnica ACER Predator Helios 300 PH315-53-780D Processore : Intel Core i7-10870H

: NVIDIA GeForce RTX 3080 con 8GB GDDR6 Schermo : 15,6 pollici FHD (1920 x 1080); IPS level 16:9; 144 Hz

: 16 GB 2933 MHz Storage : SSD NVMe PCIe M.2 1 TB

: 59 WHr Alimentatore : 230 W

: Retroilluminazione RGB Webcam : 720p

(L x P x A): 2,29-2,4cm x 36,34cm x 25,5cm Peso : 2.5 kg

: Wi-Fi 6 (802.11ax), Gigabit Ethernet Porte I/O : 1x HDMI, 2x USB Type-A, 1x USB Type-C, jack 3,5mm cuffie/microfono

ACER Predator Helios 300 PH315-53-704Y Stesso sconto ma dotazione diversa per una variante più economica dell'ACER Predator Helios 300, in questo caso equipaggiato con una CPU più modesta, seppur comunque potente, e con una NVIDIA GeForce RTX 3070. Soffre inoltre degli stessi compromessi del modello precedente, a partire dalla batteria. Ma come desktop replacement garantisce comunque prestazioni elevate e la possibilità di giocare con impostazioni grafiche elevate su un monitor esterno da 1440p. Scheda tecnica ACER Predator Helios 300 PH315-53-704Y Processore : Intel Core i7-10750H

: NVIDIA GeForce RTX 3070 con 8GB GDDR6 Schermo : 15,6 pollici FHD (1920 x 1080); IPS level 16:9; 144 Hz

: 16 GB 2933 MHz Storage : SSD NVMe PCIe M.2 1 TB

: 59 WHr Alimentatore : 230 W

: Retroilluminazione RGB Webcam : 720p

(L x P x A): 2,29-2,4cm x 36,34cm x 25,5cm Peso : 2.5 kg

: Wi-Fi 6 (802.11ax), Gigabit Ethernet Porte I/O : 1x HDMI, 2x USB Type-A, 1x USB Type-C, jack 3,5mm cuffie/microfono

MSI GP66 Leopard 10UH-284IT Torniamo al top di gamma, almeno in quanto a GPU, con un MSI GP66 Leopard, in sconto di 500 euro, equipaggiato con una NVIDIA GeForce RTX 3080, qui appaiata a una batteria leggermente più capiente. Ma parliamo comunque di un PC che, seppur più leggero e piccolo del precedente, è pensato per essere usato principalmente su una scrivania e che non a caso può sfruttare anche un monitor 4K a 60 Hz. Scheda tecnica MSI GP66 Leopard 10UH-284IT Processore : Intel Core i7-10750H

: NVIDIA GeForce RTX 3080 con 8GB GDDR6 Schermo : 15,6 pollici FHD (1920 x 1080); IPS level 16:9; 144 Hz

: 16 GB 2933 MHz Storage : SSD NVMe PCIe M.2 1 TB

: 65 WHr Alimentatore : 230 W

: Retroilluminazione RGB per ogni tasto Webcam : 720p

(L x P x A): 2,29-2,4cm x 35,8 cm x 23,4cm Peso : 2.38 kg

: Wi-Fi 6 (802.11ax), Gigabit Ethernet Porte I/O : 1x HDMI (4K 60 Hz), 3x USB Type-A, 1x USB Type-C, jack 3,5mm cuffie/microfono

MSI GS66 Stealth 10UG-078IT Le cose cambiano con l'MSI G66 Stealth, in sconto di 800 euro, che monta una capiente batteria da 99.9 WHr e che, pur essendo più ampio in lunghezza e larghezza, risulta più leggero e decisamente più sottile, nonostante i 32 GB di memoria e uno schermo da 300 Hz perfetto anche per i giocatori competitivi. Spingendo la GPU dedicata al massimo, l'autonomia è comunque destinata ad accorciarsi drammaticamente, ma si tratta di un modello decisamente più comodo da utilizzare in mobilità che non a caso è in bundle con uno zainetto MSI. Scheda tecnica MSI GS66 Stealth 10UG-078IT Processore : Intel i7-10870H

: NVIDIA GeForce RTX 3070 con 8GB GDDR6 Schermo : 15,6 pollici FHD (1920 x 1080); IPS level 16:9; 300 Hz

: 32 GB 2933 MHz Storage : SSD NVMe PCIe M.2 1 TB

: 99.9 WHr Alimentatore : 230 W

: Retroilluminazione RGB per ogni tasto Webcam : 720p

(L x P x A): 1,83-19,8cm x 35,83 cm x 24,8cm Peso : 2.1 kg

: Wi-Fi 6 (802.11ax), Gigabit Ethernet Porte I/O : 1x HDMI (4K 60 Hz), 3x USB Type-A 3.2 Gen2, 1x USB Type-C (DisplayPort/Thunderbolt 3), jack 3,5mm cuffie/microfono

: 1x HDMI (4K 60 Hz), 3x USB Type-A 3.2 Gen2, 1x USB Type-C (DisplayPort/Thunderbolt 3), jack 3,5mm cuffie/microfono Prezzo: 2099,00€ su Amazon