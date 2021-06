Amazon Prime Day 2021: le migliori offerte sulle Smart TV con risoluzione 4K sotto i 50 pollici

Gli sconti del Prime Day sono ovviamente riservati agli iscritti al servizio Prime. L'iscrizione ha un costo di 36 euro l'anno o di 3,99 euro al mese, ma può essere attivata in prova gratuita per 30 giorni, a patto di non essere già stati iscritti al servizio in precedenza. Con questo abbonamento è possibile usufruire degli sconti, compresi quelli del Prime Day, oltre che di consegne gratuite sui prodotti Prime, promozioni dedicate, il servizio base di Amazon Music con 2 milioni di brani e Prime Video per lo streaming di serie e film.

La nostra selezione delle migliori offerte sulle Smart TV 4K sotto ai 50 pollici da gioco per l' Amazon Prime Day 2021 , la due giorni di sconti che finirà martedì 22 giugno alle 23:59 e garantisce i prezzi Amazon più bassi per tutto il 2021. Qui la pagina ufficiale dell'evento che non si limita ovviamente agli sconti sulla tecnologia.

Le migliori offerte sulle Smart TV 4K sotto i 50 pollici

In questo caso la nostra selezione è tutta dedicata ai pannelli destinati a entrare in stanze, piccoli salotti o comunque ambienti non adatti a televisori massicci. Ma questo non comporta la rinuncia a tecnologie da gaming, sempre più diffuse con l'aumento della consapevolezza legato anche dalle caratteristiche più avanzate delle nuove console, per quanto la nostra selezione si sia concentrata in buona parte anche sul prezzo.

I prima posizione per rapporto tra prezzo e caratteristiche c'è il Samsung Crystal, modesto ma pensato per garantire qualcosa in più ai videogiocatori. Ma anche l'economico Samsung AU7190 vanta la tecnologia ALLM, mentre il Sony KD43XH8096PBAEP gode di tempi di risposta piuttosto buoni, almeno in relazione alla sua fascia di prezzo. Si parla invece di qualità complessiva nel valutare l'LG NanoCell 43NANO756PA e di una combinazione di estetica e comodità per il Samsung The Frame 43LS03A