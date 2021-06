Amazon Prime Day 2021: le migliori offerte sulle Smart TV con risoluzione 4K per console PS5 e Xbox

La nostra selezione per l'Amazon Prime Day 2021 delle migliori offerte sulle Smart TV 4K per console.

La nostra selezione delle migliori offerte sulle Smart TV da gioco per l'Amazon Prime Day 2021, la due giorni di sconti che finirà martedì 22 giugno alle 23:59 e garantisce i prezzi Amazon più bassi per tutto il 2021. Qui la pagina ufficiale dell'evento che non si limita ovviamente agli sconti sulla tecnologia. Gli sconti del Prime Day sono ovviamente riservati agli iscritti al servizio Prime. L'iscrizione ha un costo di 36 euro l'anno o di 3,99 euro al mese, ma può essere attivata in prova gratuita per 30 giorni, a patto di non essere già stati iscritti al servizio in precedenza. Con questo abbonamento è possibile usufruire degli sconti, compresi quelli del Prime Day, oltre che di consegne gratuite sui prodotti Prime, promozioni dedicate, il servizio base di Amazon Music con 2 milioni di brani e Prime Video per lo streaming di serie e film.

Le migliori offerte sulle Smart TV 4K per console Con l'arrivo delle console di nuova generazione sono arrivati anche televisori dotati di tecnologie per sfruttarne le caratteristiche. Tra queste ci sono i 120 Hz di refresh anche in 4K, l'ALLM che riduce la latenza e il Variable Refresh Rate, importante per evitare anomalie dovute appunto a problemi di velocità di refresh. Alcuni schermi, inoltre, godono di G-Sync, utile per essere usate in combinazione con PC dotati di schede NVIDIA GeForce. A questo proposito, a capitanare gli scontri troviamo proprio uno schemo G-Sync che ha anche il vantaggio di essere un OLED da 120 Hz. Perfetto quindi per le console next-gen sebbene non si tratti di un modello LG CX, serie apprezzata per l'eccellente rapporto tra prezzo e qualità. Gode però di uno sconto elevato, come il Samsung Neo che non è OLED, e viaggia comunque a 120 Hz vantando al contempo una luminosità eccezionale di 1700 nit. Domina quindi sulle opzioni successive, limitate a 60 Hz ma comunque interessanti nell'ottica di prezzo, qualità visiva e resa in gaming.

LG OLED65B16LA La Smart TV LG OLED65B16LA gode di tutte le tecnologie necessarie a sfruttare le console di ultima generazione. Vanta quindi refresh fino a 120 Hz in 4K, G-Sync, ALLM, VRR e HDR potenziato dalla tecnologia OLED che garantisce neri assoluti. Non tutte le porte sono HDMI 2.1, ma le due disponibili permettono di collegare contemporaneamente entrambe le console di nuova generazione Microsoft e Sony o una console e un PC dotato di GPU di ultima generazione. Scheda tecnica LG OLED65B16LA Display: QLED da 65 pollici con risoluzione 3840 x 2160

QLED da 65 pollici con risoluzione 3840 x 2160 Frequenza di aggiornamento: fino a 120 Hz

fino a 120 Hz Color bit / numero di colori: 10 bit, 1.07 miliardi di colori

10 bit, 1.07 miliardi di colori Tecnologie gaming: G-Sync, ALLM, VRR

G-Sync, ALLM, VRR HDR: Cinema HDR

Cinema HDR Illuminazione: OLED

OLED Contrasto: OLED

OLED Connettività: 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0, 3x USB 2.0, 1x Ethernet, Wi-Fi

2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0, 3x USB 2.0, 1x Ethernet, Wi-Fi Supporto VESA: sì, 300 x 300 millimetri

sì, 300 x 300 millimetri Prezzo: 1699,00€ su Amazon

Samsung Neo 55QN90A Anche il Samsung Neo 55QN90A è pensato per sfruttare a fondo le console di ultima generazione grazie alla combinazione di refresh da 120 Hz, ALLM e VRR. La tecnologia non è OLED, ma l'ottima illuminazione FALD garantisce una luminanza molto alta di 1700 nit che accentua un contrasto molto elevato, su carta di 23500:1. Si accontenta, va detto, di una sola porta HDMI 2.1, ma costa anche 200 euro in meno dell'LG, complice uno sconto effettivo di 100 euro sul prezzo precedente. Scheda tecnica Samsung Neo 55QN90A Display: QLED (Mini LED) da 55 pollici con risoluzione 3840 x 2160

QLED (Mini LED) da 55 pollici con risoluzione 3840 x 2160 Frequenza di aggiornamento: 120 Hz

120 Hz Color bit / numero di colori: 10 bit, 1.07 miliardi di colori

10 bit, 1.07 miliardi di colori Tecnologie gaming: ALLM, VRR

ALLM, VRR HDR: HDR 10+ Adaptive, HLG

HDR 10+ Adaptive, HLG Illuminazione: Full Array Local Dimming / 1700 nit

Full Array Local Dimming / 1700 nit Contrasto: 23500:1

23500:1 Connettività: 1 HDMI 2.1 (4K 120 Hz), 2x HDMI 2.0 (4K 100 Hz), 3x USB 2.0, 1x Ethernet, Wi-Fi

1 HDMI 2.1 (4K 120 Hz), 2x HDMI 2.0 (4K 100 Hz), 3x USB 2.0, 1x Ethernet, Wi-Fi Supporto VESA: sì

sì Prezzo: 1349,00€ su Amazon

LG NanoCell 65NANO806PA Passiamo all'LG Nanocell 65NANO806PA, un modello più economico che si accontenta di 60 Hertz di refresh e di connettività HDMI 2.0, ma non rinuncia a un buon contrasto e alla tecnologia ALLM. Gode inoltre di tecnologia proprietaria Game Optimizer e come il pannello precedente è in sconto effettivo di 100 euro su un prezzo già ribassato rispetto a quello iniziale. Scheda tecnica LG NanoCell 65NANO806PA Display: QLED da 65 pollici con risoluzione 3840 x 2160

QLED da 65 pollici con risoluzione 3840 x 2160 Frequenza di aggiornamento: 60 Hz

60 Hz Color bit / numero di colori: 8 bit + FRC, 1.07 miliardi di colori

8 bit + FRC, 1.07 miliardi di colori Tecnologie gaming: ALLM, Game Optimizer

ALLM, Game Optimizer HDR: HDR10 Pro, HLG

HDR10 Pro, HLG Illuminazione: Local dimming

Local dimming Contrasto: ND

ND Connettività: 4x HDMI 2.0, 2x USB 2.0, 1x Ethernet, Wi-Fi

4x HDMI 2.0, 2x USB 2.0, 1x Ethernet, Wi-Fi Supporto VESA: sì, 300 x 300 millimetri

sì, 300 x 300 millimetri Prezzo: 899,00€ su Amazon

Samsung QE65Q64TAUXZT Con il Samsung QE65Q64TAUXZT scendiamo ancora di prezzo con un modello dello scorso anno che gode di uno sconto di 250 euro. In questo caso la luminanza effettiva è limitata a circa 300 nit, ma l'utilizzo di tecnologia VA garantisce comunque un ottimo contrasto. Ne risente, in parte, la latenza, compensata però dalla tecnologia ALLM. Scheda tecnica Samsung QE65Q64TAUXZT Display: LED da 65 pollici con risoluzione 3840 x 2160

LED da 65 pollici con risoluzione 3840 x 2160 Frequenza di aggiornamento: 60 Hz

60 Hz Color bit / numero di colori: 10 bit, 1.07 miliardi di colori

10 bit, 1.07 miliardi di colori Tecnologie gaming: ALLM

ALLM HDR: HDR 10+, Quantum HDR

HDR 10+, Quantum HDR Illuminazione: LED Micro Dimming

LED Micro Dimming Contrasto: ND

ND Connettività: 3x HDMI 2.0, 2x USB 2.0, 1x Ethernet, Wi-Fi

3x HDMI 2.0, 2x USB 2.0, 1x Ethernet, Wi-Fi Supporto VESA: sì

sì Prezzo: 799,00€ su Amazon